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سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية لتشغيل مركز الأطراف الصناعية في مأرب وتعز
يستفيد منها 5,829 فرداً من أبناء الشعب اليمني

سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية لتشغيل مركز الأطراف الصناعية في مأرب وتعز

2020/07/28
الساعة 1:54 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية لتشغيل مركز الأطراف الصناعية في مأرب وتعز
المواطن - الرياض

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، لتشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظتي مأرب (المرحلة الخامسة) وتعز (المرحلة الثانية)، يستفيد منها 5,829 فردا.

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، بمقر المركز في الرياض.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن صالح المعلم في تصريح صحفي أنه سيتم خلال المشروع تقديم خدمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعتهم والاستفادة منهم في خدمة المجتمع، والتشخيص وتحديد الخدمة العلاجية لكل مريض على حدة، وتركيب الأطراف الصناعية بأنواعها، وتوفير خدمة إعادة التأهيل الوظيفي للأطراف الصناعية وصيانتها ومتابعة المرضى المستمرة، ورفع قدرات الكادر الطبي والفني مهنيا وعلميا وتهيئته للتعامل مع الحالات النوعية، والحد من هجرة الكوادر الطبية والفنية المتخصصة.




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