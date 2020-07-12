سليتي يعود إلى المملكة

المواطن - مروة نبيل

وصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، التونسي نعيم سليتي إلى السعودية، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة.

سليتي يعود

ونشر حساب نادي الاتفاق الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لوصول التونسي الدولي سليتي إلى السعودية، تمهيدًا للاستعداد مع الفريق للمنافسات المقبلة، وعلق قائلًا: “اليوم.. نعيم وصل”.

ومن المقرر أن يخضع نعيم سليتي إلى فحوصات طبية شاملة وإجراء المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، من أجل الاطمئنان على سلامته قبل المشاركة في تدريبات الاتفاق الجماعية.

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا أن نعيم سليتي رفض العودة إلى السعودية بسبب أزمته مع إدارة نادي الاتفاق لرفضه خصم 50% من مستحقاته المالية دون موافقته، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتفاق في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المقرر عودتها مطلع أغسطس المقبل.

ونجح فارس الدهناء في تحقيق الفوز 9 مرات وخسر في 11 لقاءً، وتعادل في مواجهتين، وتمكن من تسجيل 34 هدفًا، واهتزت شباكه 29 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



