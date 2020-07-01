نعيم سليتي يرفض العودة إلى المملكة !

المواطن - مروة نبيل

رفض التونسي نعيم سليتي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق العودة إلى السعودية خلال الفترة الحالية، بسبب أزمته مع الإدارة.

نعيم سليتي

وكان من المقرر أن يصل بالأمس كل من؛ الجزائري رايس مبولحي، والسلوفاكي فيليب كيش، والسنغالي سليمان دوكارا، وسليتي، عبر طائرة خاصة تنقلهم من باريس إلى الرياض؛ ثم يتجهون إلى الدمام، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعاد إلى السعودية ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق فيليب كيش وسليمان دوكارا، فيما اعتذر الحارس الجزائري عن العودة حاليًا بسبب ظروف عائلية، وتخلف النجم التونسي سليتي عن الرحلة، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وتقدم سليتي بشكوى ضد الاتفاق في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بعد خصم 50% من مستحقاته المالية دون موافقته، وتنص الشكوى المقدمة على تأخير المستحقات بعد أن احتسب كل راتبين بعد الخصم براتب واحد، وهناك محاولات من إدارة ناديه لعودته في أقرب رحلة.

الاتفاق في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

ونجح فارس الدهناء في تحقيق الفوز 9 مرات وخسر في 11 لقاءً، وتعادل في مواجهتين، وتمكن من تسجيل 34 هدفًا، واهتزت شباكه 29 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.