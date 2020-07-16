سهم تويتر ينخفض 4% بسبب القرصنة

المواطن - متابعة

انخفض سهم شركة تويتر بنحو 4% بعد هجوم تاريخي لهكرز، حيث تم اختراق حسابات مشاهير وقادة على شبكة التواصل الاجتماعي.

وانخفضت بذلك القيمة السوقية لشركة “تويتر” بنحو مليار دولار خلال ساعة من التداولات.

وذكرت وسائل إعلام أن مجموعة هكرز اخترقت بشكل متزامن حسابات في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي لبيل غيتس، وإيلون ماسك، وباراك أوباما، وجيف بيزوس، ومايكل بلومبرغ، ومغني الراب كاني ويست، بالإضافة إلى حسابات شركات مثل “أبل”.

ورغم هبوط سهم تويتر خلال التعاملات إلا أنه أغلق تعاملات أمس على ارتفاع.

تويتر تحقق:

وأكدت شركة “تويتر”، في بيان لها، فتح التحقيق في عملية الاختراق التي تعرض لها الموقع خلال الساعات الماضية، وتسبب في حالة ارتباك لملايين المستخدمين.

وأعلنت الشركة منع جميع الحسابات الموثقة من التغريد أو تغيير الرقم السري لحين حل مشكلة الاختراق.

وقال الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد: إن تويتر قامت بإيقاف التغريد في الحسابات الموثقة جميعها لحين حل المشكلة. (أي حساب موثق حاليًّا لا يستطيع التغريد). تحذير من الاختراق: في سياق متصل، حذر خبراء تقنيون من حملة اختراقات لحسابات مليونية في موقع التدوينات المصغرة تويتر، والهدف السرقة وتحويل الأموال. وتعرضت حسابات مشاهير وشركات معروفة على “تويتر، للقرصنة خلال الساعات القليلة الماضية بينها حساب بيل غيتس وإيلون ماسك وشركات أمريكية. من جهته نصح الخبير التقني عبدالله السبع الجميع بالحذر والاحتياط، وتجاهل أي روابط غير معروفة أو مجهولة. وقال عبر حسابه في “تويتر”: “نصيحة وللاحتياط لا تضغط على أي رابط أو تصدق أي خبر ينشر في تويتر”. وأضاف السبع: “هناك حملة اختراقات كبيرة بسببها تم اختراق حساب رئيس تويتر بنفسه وحساب شركة أبل وشركات كبيرة”.



