شاهد.. أفضل 5 أهداف سجلها سالم الدوسري مع الهلال

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم نادي الهلال سالم الدوسري، عن أفضل 5 أهداف سجلها بقميص الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في جميع البطولات.

أهداف سالم الدوسري

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لنجمه سالم الدوسري، وهو يتحدث عن أفضل أهدافه مع الزعيم، كما تم عرض الـ5 أهداف التي كشف عنها.

وقال الدوسري في الفيديو: “هدفي الخامس كان ضد العين في دوري أبطال آسيا 2013، أما الهدف الرابع كان أمام الشعلة في الدوري السعودي للمحترفين 2014/2015”.

وتابع: “الهدف الثالث ضد الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، والهدف الثاني في كأس العالم للأندية ضد نادي فلامنغو البرازيلي، وهدفي الأول في نهائي دوري أبطال آسيا ضد نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني”.

سالم الدوسري

وتدرج صاحب الـ28 عامًا في الفئات السنية المختلفة بنادي الهلال، وتم تصعيده إلى الفريق الأول لكرة القدم في يوليو 2011، واستمر في صفوفه حتى الآن، وخاض خلال هذه الفترة تجربة إعارة لمدة 6 أشهر في نادي فياريال الإسباني عام 2018.

وحقق سالم مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 7 ألقاب؛ الدوري السعودي للمحترفين مرتين، ومثلهما في كل من؛ كأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي وكأس ولي العهد، ولقب دوري أبطال آسيا.

مواضيع ذات صلة

سالم الدوسري يستعيد ذكرى هدفه في النصر



