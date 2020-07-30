شاهد.. لاءات خالد الدوسري الصادمة في أول لقاء مرئي من لويزيانا

المواطن - الرياض

ظهر المعتقل السعودي في السجون الأمريكية خالد الدوسري في مقطع مرئي هو الأول له منذ انتقاله إلى مقر سجنه في ولاية لويزيانا في الولايات المتحدة.

فيديو خالد الدوسري الأول

ونشر المحامي سعود بن قويد مقطع فيديو يظهر فيه الدوسري وعلق عليه بالقول: نرفق لكم التسجيل المرئي للمعتقل الدوسري بمقر سجنه بولاية لويزيانا، يتضح من خلاله تردي الحالة الصحية وعدم معرفته بأسرته.

وتابع المحامي ابن قويد: نؤكد لكم أن جميع إجاباته تحت تأثير المرض النفسي وليس لها صلة بالواقع.

إجابات خالد الدوسري الصادمة

وخلال المقطع ظهر المعتقل الدوسري وهو يرد على أسئلة امرأة عبر الاتصال المرئي حيث كانت علامات الإرهاق البدني والنفسي بادية عليه بوضوح.

وقال الدوسري إنه ليس لديه عائلة وأنه لا يريد رؤية والديه نافيًا في الوقت نفسه أن يكون أحد من عائلته حاول الاتصال به.

وأوضح الدوسري أنه في سجن انفرادي ولا يعلم إن كان هناك سجناء آخرون من السعودية معه في نفس السجن أم لا مشيرًا إلى أنه حين نقل إلى السجن بولاية لويزيانا ظن أنه سينقل بعدها إلى المملكة لكنه نفى علمه بموعد عودته إلى الوطن.

لاءات الدوسري

وحين سألته المرأة إن كان يرغب في العودة للمملكة قال: نعم لكن حين قالت له: هل ترغب في رؤية أسرتك قال: لا.

وجاءت إجابات الدوسري على المرأة في معظمها بالنفي ما يعكس حالته النفسية المتردية حيث أجاب إجابات متناقضة على أسئلة متقاربة حين وجهتها له المرأة بصيغ مختلفة.



