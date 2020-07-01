شراحيلي ينضم لـ الفيصلي بعد انتهاء إيقافه رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفيصلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميًا مع شايع شراحيلي.

شايع شراحيلي

ونشر حساب الفيصلي الرسمي صورًا للاعبه الجديد بقميص الفريق الأول لكرة القدم، مشيرًا إلى أن الإدارة برئاسة فهد المدلج وقعت رسميًا مع شايع شراحيلي لمدة لموسمين، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وكان شايع شراحيلي صاحب الـ30 عامًا، قد تعرض للإيقاف لمدة عام في شهر مارس 2019، بعد إدانته من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بتعاطي مادة محظورة.

ويُعد شايع شراحيلي واحدًا من الركائز الأساسية في تشكيلة النصر التي حصدت لقب الدوري السعودي للمحترفين عامي 2014 و2015، وكأس ولي العهد، قبل أن ينتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في يناير عام 2018.

الفيصلي

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي بشكل جيد الموسم الرياضي الحالي، ويطمح لاحتلال مركز متقدم في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن الهلال المتصدر، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة هذا الموسم.

وتمكن عنابي سدير من تحقيق الفوز في 10 مباريات والتعادل في 5 لقاءات والخسارة في 7 مواجهات، ونجح في تسجيل 30 هدفًا، واهتزت شباكه 26 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.