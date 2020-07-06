شرط وحيد أمام تيفنتي الهولندي لضم كريم الأحمدي

المواطن - محمد سمعه

تردد اسم اللاعب المغربي كريم الأحمدي للرحيل عن صفوف نادي الاتحاد مع بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث قيل إن الأحمدي يرغب في الانتقال إلى الدوري الهولندي في صيف العام الجاري.

ووفقًا للتقارير الصحافية فإن جان ستريور مدير الكرة في نادي تيفنتي الهولندي ألمح لوجود رغبة قوية من ناديه لضم الأحمدي، ولكن بشرط هو موافقة اللاعب المغربي على تخفيض راتبه مع النادي الهولندي؛ كونه لن يستطيع منحه راتبًا ضخمًا، مثل الذي يُمنح له من قبل الاتحاد.

وكانت تقارير ذكرت أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لا تُفكر في تجديد عقد الأحمدي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2019- 2020.

وفي وقت سابق، رد الإعلامي عبدالعزيز المريسل الناقد الرياضي على التغريدات التي كتبها أحمد صادق دياب المتحدث باسم الاتحاد حول ضمّ النادي للاعب عبدالمجيد السواط من صفوف فريق التعاون.

السواط ينضم لـ الاتحاد بعد دخوله الفترة الحرة:

وكان السواط، انضم لفريق الاتحاد في يناير الماضي، وذلك بعد أن دخل الفترة الحرة في عقده مع الفريق التعاوني.

وكتب المريسل عبر “تويتر” ردًّا على تغريدات المتحدث باسم الاتحاد: “أستاذ أحمد أقدر وأحترم كلامك، ومن حقك ذلك، لكن أنت أحد الإعلاميين، وتعلم ما هي المعلومة، وموضوع اللاعب عبدالمجيد السواط، عبارة عن معلومة وصلتني وأنا متأكد منها”.

وأضاف المريسل: “نادي التعاون حصل على موافقة لجنة الاحتراف، لتمديد عقد اللاعب للموسم القادم، أتحدث عن معلومة ولا يهمني أن يذهب اللاعب”.

يذكر أن المريسل كان أثار الجدل، وذلك بعد حديثه عن تفعيل التعاون بند تجديد عقد السواط لموسم إضافي مع مخاطبة لجنة الاحتراف باتحاد القدم، بشأن العقد الجديد.

وعلّق دياب في المرة الأولى على معلومة المريسل قائلًا عبر “تويتر” : “(الشوشرة) على الاتحاد هدف الكثيرين في هذه المرحلة قبل انطلاق تكملة الدوري. لا تعطوهم فرصة للتأثير عليكم”.

وتابع تغريدته قائلًا: “لو هناك أي تغيير سيتم الإعلان عنه عن طريق المركز الإعلامي وهو المصدر الرسمي لأخبار النادي.. المعسكر يسير حسب المخطط.. والسواط اتحادي بالنظام”.

الاتحاد في المركز الـ13:



ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية هذا الموسم.