صدمة من بلهندة لـ الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

وجّه اللاعب المغربي يونس بلهندة لاعب وسط غلطة سراي التركي صدمة لناديي الهلال والنصر وذلك بعد أن رغبا في التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأراد الهلال ضم يونس بلهندة ليكون بديلًا للاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، بينما أراد النصر ضم اللاعب المغربي ليكون بديلًا للاعب البرازيلي جوليانو، في حال قرر الرحيل.

وقال الصحافي الفرنسي مانو لونجون عبر حسابه في “تويتر” أن بلهندة طلب من مسؤولي غلطة سراي البقاء لمدة موسم مع الفريق التركي أو الرحيل في حال لم يوافقوا وذلك وفقًا لـ 360 Sport .

إنجازات بلهندة مع غلطة سراي

وكان بلهندة انضم إلى غلطة سراي في صيف 2017 ونجح في حصد 3 ألقاب مع الفريق التركي.

وسبق لوكيل أعمال يونس بلهندة أن ذكر أن الهلال والنصر بالإضافة لـ ريال بيتيس الإسباني اهتموا جميعًا بضم بلهندة في حال غادر غلطة سراي.

ويبدو أن إتمام النصر لـ صفقة بلهندة، قد يُسبب أزمة لمواطنه عبدالرزاق حمدالله، خاصة أن الثنائي تجمعهما علاقة غير جيدة، منذ معسكر المنتخب المغربي الذي أُقيم قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2019 التي أُقيمت في مصر.

ووفقًا لـ fotomac فإن النصر قد يتراجع عن إتمام صفقة بلهندة، وذلك لتفادي خلق أزمة بينه وبين حمدالله.

وكان حمدالله انسحب من معسكر منتخب المغرب قبل كأس أمم إفريقيا؛ بسبب خلاف بينه وبين بلهندة، ليُقرر الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب المغرب آنذاك استبعاد حمدالله من قائمة أسود الأطلس للبطولة.

إغراءات الهلال لضم بلهندة

ووفقًا لتقارير صحافية فإن نادي الهلال قدم مجموعة من الإغراءات لإقناع بلهندة بالانضمام لصفوف أزرق العاصمة حيث سيقدم الهلال راتبًا سنويًا لنجم غلطة سراي مقداره 5 ملايين يورو في الموسم، إضافة إلى تقديم 100 ألف يورو لكل 24 نقطة يحصل عليها الهلال، مع إعطاء 5000 يورو كمكافأة لبلهندة، مع كل هدف يُسجله للفريق الهلالي.



