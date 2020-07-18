صورة متداولة .. النصر يحسم صفقته الثالثة

المواطن - محمد سمعه

حسم نادي النصر رسميًّا، اليوم السبت، الصفقة الثالثة له في فترة الانتقالات الصيفية الجاري، بالتعاقد مع اللاعب عبدالله الشنقيطي، مدافع نادي الأنصار، لمدة 3 أعوام.

وتداول الجمهور النصراوي عبر تويتر صورًا للاعب عبدالله الشنقيطي وهو بقميص النصر مع تدشين وسم “عبدالله الشنقيطي نصراوي”.

الشنقيطي ثالث صفقة للنصر خلال يومين:

وتُعد صفقة عبدالله الشنقيطي ثالث صفقة يُبرمها نادي النصر خلال يومين، بعد ضم عبدالفتاح عسيري من الأهلي واللاعب عبدالعزيز العلاوي أمس الجمعة من نادي أحد.

من ناحية أخرى، ذكرت تقارير صحافية أن هناك اتصالًا بين البرازيلي كارلوس إدواردو نجم الهلال ونادي النصر، حيث يستعد إدواردو لمغادرة الفريق الهلالي بعد نهاية الموسم الجاري.

وإذا انضم إدواردو إلى النصر، فستكون صفقة تهز الوسط الرياضي السعودي، خاصة أنه انتقل من الهلال للجار اللدود نادي النصر.

النصر يُراقب عمر السومة:

أما الصفقة الثانية التي يسعى من خلالها النصر لهز الوسط الرياضي السعودي، فهي التعاقد مع السوري عمر السومة، نجم الفريق الكروي الأول بالأهلي.

وكان النصر حاول منذ عام تقريبًا التعاقد مع السومة، وقت وجود سعود السويلم كرئيس للنصر، لكن الصفقة لم تتم.

ويبدو أن الأزمات الإدارية والمالية التي يُعاني منها الأهلي قد تدفع بعمر السومة للرحيل عن الراقي، بعد 6 سنوات قضاها في صفوف الفريق الأهلاوي.

يذكر أن الإعلامي الرياضي حسن عبدالقادر، كان قال عبر حسابه في “تويتر”: إن السومة يُفكر بنسبة كبيرة في مغادرة الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب أزمات الفريق.

وفي سياق آخر، حاول نادي النصر خلال الفترة الأخيرة، حل أزمة المدافع البرازيلي مايكون؛ وذلك من أجل الإبقاء عليه في صفوف الفريق النصراوي مع استئناف المباريات والنشاط الرياضي.

وكان مايكون انضم للنصر في شتاء 2019 ولمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة من غلطة سراي التركي، حيث انتهى عقد الإعارة بنهاية يونيو المنصرم، ولم تتمكن إدارة النصر من التفاوض مع غلطة سراي لتمديد إعارة مايكون حتى نهاية الموسم الحالي، الذي سيعود بعد التوقف في الـ4 من أغسطس المقبل.

ولكن يبدو أن النصر حل الأزمة مع فريق غلطة سراي، حيث تم التوصل لاتفاق من الناحية المالية، من أجل عودة مايكون لصفوف العالمي خلال الفترة الحالية.

وذكر الإعلامي عبدالله المرزوقي عبر حسابه في “تويتر” أن مايكون في طريقه للعودة إلى النصر من جديد.



