ضبط تشكيل عصابي سرق مواد صحية بقيمة 200 ألف ريال بجدة

المواطن - واس

ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على (12) مقيماً من جنسيات مختلفة سرقوا موادّ صحية من أحد المستودعات بمحافظة جدة واستعادتها منهم.

تفاصيل ضبط تشكيل عصابي بجدة

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على تشكيل عصابي مكوّن من (12) مقيما ( منهم (7) من الجنسية السودانية و(3) من الجنسية اليمنية و مقيم باكستاني وآخر من الجنسية البنغلاديشية )، لتورطهم بسرقة مواد صحية بقيمة (200.000) ريال من أحد المستودعات بمحافظة جدة، وجرى استعادة المسروقات وإيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.



