طائرة خاصة تُعيد كويلار

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي الهلال لعودة نجم الفريق الأول لكرة القدم، جوستافو كويلار إلى العاصمة الرياض عبر طائرة خاصة خلال الأيام المقبلة.

كويلار

وفتحت الإدارة الهلالية خط اتصالات مع إحدى شركات الطيران البريطانية لتوفير طائرة خاصة لإعادة كويلار إلى الرياض، بعد التنسيق مع الجهات المختصة في كولومبيا، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وأضافت: “إدارة الهلال لجأت إلى هذا الحل بسبب قيود الطيران في كولومبيا، حيث أعلنت السلطات تمديد منع الطيران حتى 15 يوليو الجاري بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي حال دون عودة اللاعب والالتحاق بتدريبات فريقه”.

وتابعت: “تكثف إدارة نادي الهلال خطواتها من أجل استعادة لاعبها كويلار خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لانضمامه إلى معسكر الفريق في الطائف”.

وعاد العديد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الأجانب قد وصلوا مؤخرًا إلى الرياض عبر مطار البحرين الدولي بصحبة الجهاز الفني المساعد للمدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

الهلال

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد عاد إلى تدريباته الجماعية مؤخرًا، استعدادًا لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة هذا الموسم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في تحقيق الفوز 15 مرة وتعادل في 6 مباريات وخسارة مواجهة واحدة، وتمكن من تسجيل 52 هدفًا ليكون الأقوى هجوميًّا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، فيما اهتزت شباكه 19 مرة.