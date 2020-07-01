طقس الخميس والجمعة ممطر مع رطوبة

المواطن - الرياض

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني عن توقعاته لطقس يومي الخميس والجمعة.

وتوقع الحصيني في تغريدة له عبر تويتر، أنه بداية من يوم غد الخميس، سيكون هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة على المنطقة الشرقية ودول الخليج العربي عدا الكويت، ومتوقع امتدادها إلى شرق منطقة الرياض بما فيها العاصمة، وهذا قد يزيد من الإحساس بالحرارة.

كما توقع هطول أمطار على عمان والإمارات واليمن والربع الخالي ومرتفعات عسير وجازان، وتمتد من الجمعة على أجزاء من نجران وجازان وعسير والباحة وجنوب منطقة الرياض، متابعًا أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة مع رياح نشطة مثيرة للأتربة، لافتًا إلى أنها لا تضر التمور في النخيل لأنها لم تنضج نضجًا كاملًا.

طقس اليوم:

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة، وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.