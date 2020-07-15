عائلة شيراز: قمر تهدد ابنتنا علنًا وتصورها بهيئة شيطان!

المواطن - متابعة

ردت عائلة الفنانة ​شيراز​ في بيان على ​الفنانة قمر بعد الانتهاكات الشخصية من خلال أساليب القدح والذم التي تعرضت لها الفنانة ونشر أكاذيب لا تمت للحقيقة بصلة وتهديدات من قبل قمر.

وقالت عائلة شيراز في بيانها: كثر في الآونة الأخيرة تهجم المدعوة قمر محمود الطحش على ابنتنا الآنسة باميلا سعادة المعروفة بالفنانة شيراز، ما تعرضت وما زالت تتعرض له من قبل المدعوة قمر محمود الطحش لا يقبله عقلٌ ولا دين ولا قانون من افتراءات وصوَر مشوّهة وشتائم وكلمات نابية مخلة بالآداب العامة ونعتها بأشياء غير حقيقية واتهامات كاذبة لا وجود لها من الصحة. كما أنها تقوم باستعمال منبرها للفضائح على موقع (إنستغرام) وانتهاك الأعراض يومياً والقصف المركّز على ابنتنا لكي تتنازل عن الدعاوى القضائية التي رفعتها ضدها.

وتابعت: كما قامت المدعوة قمر محمود الطحش بإرسال رسائل خادشة للحياء ومقززة ومليئة بالشتائم والنعرات الطائفية للابنة القاصرة لشقيقة الفنانة شيراز التي تبلغ ١١ عاماً، وقامت أيضاً بنشر صوَر لوالدة شيراز مرفقة بسُباب وشتائم للوالدة، وأرسلت تهديدات عدّة لشيراز علناً بالفيديوهات بهيئة شيطان على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يدُل على احتمال أن تكون مضطربة نفسياً.

ونوهت العائلة في بيانها إلى أنه توجد فيديوهات توثق قيام قمر بعملية اختطاف وتعذيب فتاة أخرى بواسطة جرة غاز وآلات حادة وخناجر مما يشعرنهم بقلق دائم على سلامة ابنتهم وتقوم بإغراء وتحريض بعض هواة الشهرة على مواقع التواصل بشتم شيراز وتحقير صورتها واسمها بمقابل أن تنشر قمر محمود الطحش حساباتهم وتدعمهم بزيادة المتابعين في حساباتهم وأسمائهم موجودة وقد رفعت إلى القضاء.

وناشدت عائلة شيراز جميع المعنيين في لبنان والقضاء ووزارة الإعلام ووزارة العدل ووزارة الداخلية بمتابعة هذا الملف بشكل جدي وحازم حفاظاً على حقوقنا وحق العائلة وكرامتنا ومنع أي تدخلات وضغوطات في هذا الملف.

باميلا سعادة المعروفة أيضاً باسم الشهرة شيراز ولدت في 19 سبتمبر 1983 وهي مغنية وعارضة أزياء لبنانية، كانت قد مثلت لبنان في مسابقة ملكة جمال الأرض 2008.



