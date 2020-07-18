شرطة الرياض : تغريم 200 مخالف لعدم ارتدائهم الكمامات

المواطن - واس

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم السبت، عن تغريم 200 مخالف لعدم ارتدائهم الكمامات.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه بناءً على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد ، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (200) مخالفٍ لعدم ارتدائهم الكمامات.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض أنه تم تغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.



