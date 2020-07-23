ولي العهد يتلقى اتصالًا من ترامب للاطمئنان على صحة الملك سلمان

المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، اتصالا هاتفيا اليوم من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، متمنياً له الشفاء العاجل.

وقد طمأن سمو ولي العهد فخامة الرئيس الأمريكي على صحة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله-، معرباً عن شكره لفخامته على ما أبداه من مشاعر نبيلة.

كما تم خلال الاتصال، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.



