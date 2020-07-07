عامر شفيع تاسع اللاعبين خوضًا للمباريات الدولية

المواطن - مروة نبيل

اقتحم حارس مرمى المنتخب الأردني ونادي الفيحاء، عامر شفيع قائمة أكثر 10 لاعبين خوضًا للمباريات الدولية على مستوى العالم.

عامر شفيع

وأكد الاتحاد الأردني لكرة القدم في بيان عبر موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، أنه نجح في تقديم الوثائق والدلائل التي تؤكد أحقية قائد المنتخب عامر شفيع في دخول قائمة الأكثر خوضًا للمباريات الدولية، ليستقر في المركز التاسع عالميًا.

وأضاف: “على امتداد الأشهر الأخيرة، بدأ الاتحاد في مراسلة الاتحاد الدولي “فيفا”، للتأكيد على أحقية شفيع في دخول القائمة، بعد أن مثل النشامى في (175) مباراة، في الوقت الذي كان يعتمد فيه “فيفا” (154) لقاءً دوليًا فقط لقائد النشامى”.

وتابع: “بعد تقديم كافة الوثائق المطلوبة على امتداد تاريخ شفيع والذي بدأ بمواجهة كينيا وديًا في 17 أغسطس 2002، متضمنًا جميع اللقاءات الودية والرسمية، أكد فيفا رسميًا للاتحاد الأردني، اعتماده (168) مباراة لقائد النشامى، واستقراره بالتالي في المركز التاسع، في قائمة أكثر اللاعبين خوضًا للمواجهات الدولية”.

أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات الدولية

ويتصدر نجم المنتخب المصري المعتزل أحمد حسن قائمة أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات الدولية برصيد 184 مواجهة، وبفارق 16 لقاءً فقط عن عامر شفيع الذي يُمكنه تجاوزه خلال الفترة المقبلة، حيث لازال يلعب مع المنتخب الأردني والفيحاء.

ويحتل مراكز متقدمة عن عامر شفيع في هذه القائمة، الإسباني سيرجيو راموس صاحب الـ170 مباراة الذي يتواجد بالمركز الثامن، كما يبرز الحارس الإيطالي المخضرم بوفون سادسًا بـ176 مباراة.

وشدد الاتحاد الأردني لكرة القدم على أنه سيواصل مراسلاته مع فيفا خلال الفترة الماضية، لإضافة 7 مباريات في رصيد حارس مرماه، لكي يصل إلى 175 لقاءً دوليًا، وفي انتظار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بتأكيد اعتمادها أو إلغائها نهائيًا.

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