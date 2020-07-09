عبدالرحمن بن مساعد: هذا حسابي وأكتب فيه ما أراه فلا تملِ عليّ ما يجب فعله

المواطن - الرياض

رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، على أحد المغردين، بعد أن دعاه لدعم بعض الحسابات في “تويتر”.

وقال ابن مساعد: “هذا حسابي وأكتب فيه ما أراه فلا تملِ عليّ ما يجب فعله أو من أدعم أو من لا أدعم”.

وأضاف الأمير ابن مساعد: “أنه من الممكن أن تدعم صاحب اسم صريح له طرح وطني مشرف، ويقدر الله أن يتبدل موقفه ويتحول لخائن لوطنه، هل هذا يعتبر خطيئة لمن دعمه وقت طرحه الوطني؟ هل تعلم الغيب؟ باختصار أنا أبخص فلا تزايد عليّ”.

جاء ذلك ردًا من الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على أحد المغردين بعد أن دعاه لدعم بعض الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وجاء في التغريدة “يا سمو الأمير نتمنى إنك تدعم الحسابات اللي تطلع بأسمائها الصريحة؛ لأن للأسف غربان تويتر استغلوا الأسماء المستعارة في تمرير أجندات تخدم أهداف مشبوهة، وإحنا نثق في طرحك الوطني المشرف”.