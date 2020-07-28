عبدالفتاح عسيري يُشارك مع النصر في آسيا 2020

المواطن - مروة نبيل

وافقت إدارة النادي الأهلي رسميًا، اليوم الثلاثاء، على طلب النصر بشراء المدة المتبقية في عقد عبدالفتاح عسيري، وذلك بعد توقيعه للعالمي قبل عدة أيام.

عسيري يُشارك في الآسيوية

وأعلن عضو الشرف الذهبي بنادي النصر عبدالعزيز بن أحمد بغلف عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن انتقال عبدالفتاح إلى العالمي رسميًا، ليتمكن من المشاركة معه في دوري أبطال آسيا 2020.

وقال: “استمرارًا لدور الداعم الكبير.. ولتدعيم وتمكين النجم عبدالفتاح عسيري من اللعب مع العالمي في الآسيوية.. فقد تم شراء الفترة الحرة المتبقية بمبلغ ثلاثة ملايين ريال، وتم تحويل المبلغ دعم مني للنادي”.

واختتم عضو الشرف الذهبي بنادي النصر تغريدته قائلًا: “كل الشكر للأخوة عبدالرحمن الحلافي عبدالرحمن مؤمنة على الاحترافية في العمل”.

وأصبح بإمكان عبدالفتاح المشاركة مع فريقه الجديد النصر في دوري أبطال آسيا 2020، حيث تقرر استئناف مبارياته يوم 14 من شهر سبتمبر المقبل، حيث سيكون عقده ساريًا حتى العاشر من الشهر ذاته فور نهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عبدالفتاح عسيري

وكان نادي النصر قد أعلن مؤخرًا عن تعاقده مع عبدالفتاح عسيري لمدة 3 مواسم، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع النادي الأهلي، ودخلت إدارة العالمي في مفاوضات لتقليص طلبات الراقي المادية لشراء عقده، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعد عبدالفتاح واحدًا من أبرز لاعبي الأهلي خلال السنوات الأخيرة، وشارك في 166 مباراة رسمية سواء مع الاتحاد أو الراقي، تنوعت ما بين الدوري السعودي للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس ولي العهد ودوري أبطال آسيا.

ولعب صاحب الـ26 عامًا، مع الاتحاد 60 مباراة، وسجل 14 هدفًا وصنع 7 آخرين، فيما شارك مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في 106 مواجهات، ونجح في إحراز 21 هدفًا، وقدم 34 تمريرة حاسمة.



