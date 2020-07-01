عبدالله بن مساعد: الاستحواذ على عقارات شيفيلد هدفه إرضاء الجماهير

المواطن - واس

أوضح الأمير عبدالله بن مساعد مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي أن الاستحواذ على عقارات النادي ونقل ملكياته ستكون خطوة مهمة للارتقاء بالنادي.

وأكد الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز على أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في مواصلة الإستراتيجية وتحقيق تطلعات وآمال الجماهير، رغم التحديات الصعبة التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكانت شركة نادي شيفيلد يونايتد لكرة القدم أعلنت الانتهاء من عملية الاستحواذ على عقارات النادي، وانتقال ملكيتها من اليوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020.

وعد مالك النادي لجماهير شيفيلد يونايتد

وتشمل عقارات النادي كلاً من ملعبه الرئيس “برامول لين” ومرافق التدريبات والفندق ومبنى مركز الأعمال وأكاديمية النادي.

وجدد الأمير عبدالله التزامه الكامل بالحفاظ على ممتلكات النادي، وهو الوعد الذي أطلقه قبل نحو تسعة أشهر عند الإعلان عن استحواذه الكامل على النادي.

وفي وقت سابق، ذكر الأمير عبدالله بن مساعد مالك نادي شيفيلد يونايتد أن فريقه حاول التعاقد مع كارلوس إدواردو لاعب الهلال في صيف 2020 لكن الأمور لم تتم بسبب عدم الحصول على رخصة تسمح له باللعب في إنجلترا وفقًا للوائح الدوري الإنجليزي.

وفي سياق آخر، أكد الأمير مساعد بن خالد رئيس نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، أنه لا يوجد لاعب سعودي حاليًا يستحق اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ما يحتاجه اللاعب السعودي للاحتراف بالدوري الإنجليزي

وقال رئيس شيفيلد يونايتد إن اللاعبين السعوديين يجب عليهم الاحتراف في الدوريات الأوروبية الأقل قوة، وتنافسية وذلك لاكتساب الجودة والخبرة اللازمة للعب في الدوري الإنجليزي.

وأشار مساعد بن خالد خلال تصريحاته لـ “الرياض” أن شيفيلد يونايتد كان هدفه اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما تحقق بالفعل بعد شراء الأمير عبدالله بن مساعد للنادي.

وطالب مساعد بن خالد لاعبي الدوري السعودي، في حال أرادوا النجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز، إتباع خطى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، الذي بدأ في الدوري السويسري ثم الدوري الإيطالي ثم أصبح بعد ذلك نجمًا لفريق ليفربول في الفترة الأخيرة.

وأكد رئيس شيفيلد يونايتد على أن احتراف اللاعب السعودي في الدوريات الأقل قوة، مثل الدوري البلجيكي أو الدوري السويسري سيعطي الخبرة الكافية للاعب السعودي من أجل الاحتراف مستقبلًا في الدوري الإنجليزي.