عضو نصراوي يتحدى الهلال: “الصفقة الرابعة شكل ثاني”

المواطن - محمد سمعه

وجّه عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي بنادي النصر رسالة نارية إلى الغريم نادي الهلال، وذلك بمناسبة الصفقات التي نجح العالمي في إبرامها مؤخرًا، كان آخرها التعاقد مع المدافع عبدالله الشنقيطي مدافع نادي الأنصار.

وكتب بغلف عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “الصفقة الثالثة وتمت، الرابعة شكل ثاني، الخامسة، اضغط المضغوط أكثر، ثم الصيف وما أدراك ما الصيف، عالمي حراق”.

وتأتي تغريدة بغلف كتحذير لـ الهلال أن النصر على أتم الاستعداد والجاهزية للفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الثاني على التوالي.

صفقات النصر من العيار الثقيل

ويتعاقد النصر مع أقوى الصفقات، من أجل تقليص الفارق مع الهلال ثم الصعود للصدارة للتتويج بالدوري، خاصة أن الهلال في المركز الأول حاليًا برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد نادي النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

وكان النصر ضمّ كلًا من: “عبدالفتاح عسيري من الأهلي، عبدالعزيز العلاوي من أُحد، عبدالله الشنقيطي من نادي الأنصار”.

من جهة أخرى، علّق الإعلامي وليد الفراج على مناوشات البعض من الإعلاميين والمغردين، وذلك بسبب تحرك نادي النصر المميز حتى اللحظة في سوق الانتقالات الصيفية.

رسالة الفراج بعد صفقات النصر

وكتب الفراج عبر حسابه في “تويتر” اليوم الأحد : “افرح بانتصاراتك، صفقاتك، نجاحاتك، ولكن لا تجعل سعادتك مرهونة بالتقليل من الآخرين، لديك ناديك، الذي تفتخر به، وللآخرين أنديتهم التي يفتخرون بها، إن الأفراح التي لا تتحقق إلا بدموع الآخرين، هي عقدة نقص وليست منافسة”.

وكانت صفقة انتقال عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي إلى النصر، أحدثت ضجة في الشارع الرياضي السعودي، مما جعل جماهير الأهلي تنقلب على إدارة الراقي وتطلب رحيل الأمير منصور بن مشعل، المشرف على الكرة بالنادي.

وتحدث العديد من الإعلاميين، قبل حسم النصر لصفقة عسيري، عن وجود اهتمام من الهلال والاتحاد بضم اللاعب، لكن النصر قال كلمته الأخيرة.



