غارسيا يُساعد كايشينيا بـ26 تقريرًا

المواطن - مروة نبيل

تواصل المدرب الإسباني لويس غارسيا مع المدير الفني البرتغالي بيدرو كايشينيا لمساعدته في مهمته الجديدة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

تقارير غارسيا

وكان يدرو كايشينيا والطاقم المساعد له قد وصلوا بالأمس إلى العاصمة الرياض، لبدء المهمة مع الفريق الأول لكرة القدم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعقد كايشينيا اجتماعًا مع غارسيا وسلمه تقارير فنية وطبية مفصلة عن كل لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بواقع 26 تقريرًا، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وأشرف بيدرو كايشينيا فور وصوله إلى الرياض بالأمس على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المباراة الودية أمام المجزل، على ملعب خالد بن سلطان في مقر النادي.

الشباب يتعاقد مع كايشينيا

وأعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان قبل بضعة أيام عن التعاقد مع البرتغالي بيدرو كايشينيا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، وذلك بعد رفض لويس تمديد عقده.

ورفض المدرب الإسباني رفض تمديد عقده حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، مشترطًا تجديد العقد لعام إضافي، نظرًا لتلقيه عرضًا من نادٍ آخر خلال الفترة الماضية، وفقًا لبيان نادي الشباب.



