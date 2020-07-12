غداً.. بدء التقديم الإلكتروني لخريجي الثانوية بجامعة نجران

المواطن - نجران

تبدأ جامعة نجران غداً استقبال طلبات القبول الإلكتروني لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية للعام الجامعي 1440 / 1441هـ.

وحددت الجامعة الفترة من 22 إلى 27 / 11 / 1441هـ لمرحلة القبول الرئيس، فيما سيتم إعلان نتائج القبول يوم الثلاثاء 30 من الشهر الجاري، على أن يكون آخر موعد لتأكيد القبول وإصدار الرقم الجامعي يوم الخميس الثاني من شهر ذي الحجة المقبل.

كما حددت الجامعة يوم الاثنين 13 ذي الحجة موعداً لانطلاق المرحلة الثانية للقبول الاحتياطي للفصلين حسب المقاعد المتاحة، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 ذي الحجة، حيث سيتم إعلان النتائج يوم السبت 25 من الشهر نفسه.

وقال وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري إن شروط القبول تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو من أم سعودية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وألا يتجاوز عمر المتقدم 25 عاماً، والمتقدمة 30 عاماً، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ويستوفي أي شروط أخرى تقرها الجامعة.

وأشار العمري إلى أن الجامعة حددت النسبة المؤهلة للتخصصات التي تشترط التحضيرية 50% اختبار القدرات العامة، و40% الثانوية و10% للاختبار التحصيلي، فيما حددت النسبة الموزونة للتخصصات التي لا تشترط التحضيرية والدبلومات 50% الثانوية، 50% القدرات العامة.

وتابع العمري أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي، ستكون عبر البوابة الإلكترونية للجامعة من خلال الرابط التالي https://edugate.nu.edu.sa/nu/init.



