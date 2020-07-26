فاردي يتوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي

المواطن - مروة نبيل

حصد مهاجم الثعالب، جيمي فاردي، على لقب هداف الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، رغم غيابه عن التسجيل في مباراة ليستر سيتي ضد مان يونايتد اليوم.

جيمي فاردي:

وشارك جيمي فاردي في مباراة ليستر سيتي ضد مان يونايتد التي أُقيمت، مساء اليوم الأحد، وحاول هز الشباك في أكثر من فرصة، إلا أنها خرجت بعيدًا عن المرمى أو تكفل الحارس دي خيا بالتصدي لها.

وتوج جيمي فاردي بلقب هداف الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ونال جائزة الحذاء الذهبي للمرة الأولى في مسيرته، بعدما نجح في تسجيل 23 هدفًا خلال منافسات الموسم الرياضي الذي اختتمت اليوم.

هداف الدوري الإنجليزي:

وحصد فاردي، صاحب الـ33 عامًا، جائزة هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وبفارق هدف واحد عن مهاجم آرسنال بيير إيميريك أوباميانج ومهاجم ساوثهامبتون داني إنجز، حيث سجل كل منهما 22 هدفًا.

وحل نجم مانشستر سيتي رحيم سترلينج رابعًا في قائمة هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 20 هدفًا، وبفارق هدف واحد عن نجم ليفربول محمد صلاح، ثم زميله ساديو ماني صاحب الـ18 هدفًا بالتساوي مع مهاجم توتنهام هاري كين.

وكان الثلاثي أوباميانج ومحمد صلاح وساديو ماني قد اقتسموا جائزة هداف الدوري الإنجليزي لكرة القدم الموسم الرياضي الماضي، بعدما أحرز كل منهما 22 هدفًا.

ليستر سيتي ضد مان يونايتد:

ولعب ليستر سيتي ضد مان يونايتد على ملعب “كينج باور”، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتهت المباراة بفوز الشياطين الحمر بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة ليستر سيتي ضد مان يونايتد اليوم، أنهى الشياطين الحمر الدوري الإنجليزي لكرة القدم في المركز الثالث برصيد 66 نقطة، ليضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي عند 62 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويضمن المشاركة الموسم المقبل في الدوري الأوروبي.



