ليستر سيتي ضد مان يونايتد .. الشياطين الحمر يفوزون بثنائية نظيفة

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة ليستر سيتي ضد مان يونايتد التي أُقيمت على ملعب “كينج باور”، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز الشياطين الحمر بهدفين دون رد.

ليستر سيتي ضد مان يونايتد:

وبدأت مباراة ليستر سيتي ضد مان يونايتد بشكل سريع، وجاءت المحاولة الأولى للشياطين الحمر في الدقيقة 11 عن طريق عرضية من ماركوس راشفورد لعبها جرينوود بالرأس، ولكنها علت العارضة.

ورد أصحاب الأرض بتسديدة صاروخية للاعب نديدي في الدقيقة 14، ثم تسديدة أخرى للاعب ألبرايتون عند الدقيقة 17، إلا أنها مرت بجوار القائم، وانطلق إيهياناتشو وأطلق تسديدة عند الدقيقة 24، أمسكها الحارس دي خيا على مرتين.

ولعب بول بوغبا كرة بينية مميزة للاعب فيرنانديز، وسددها بقوة في الشباك عند الدقيقة 32، ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول من مباراة ليستر سيتي ضد مان يونايتد بالتعادل السلبي.

انتفاضة الشياطين الحمر:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، كاد أصحاب الأرض أن يسجلوا الهدف الأول عند الدقيقة 60، عن طريق جيمي فاردي، ولكن اصطدمت رأسيته بالعارضة، وحصل الشياطين الحمر على ركلة جزاء في الدقيقة 69 بعد عرضة مارسيال.

ونفذ فيرنانديز ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 71، وحاول أصحاب الأرض تسجيل التعادل، وسدد بارنيس كرة في الدقيقة 76، ولكن دي خيا أمسكها، ومرت رأسية فاردي فوق العارضة عند الدقيقة 79.

وأخرج حكم مباراة ليستر سيتي ضد مان يونايتد البطاقة الحمراء للاعب إيفانز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لتدخله العنيف على ماكتوميناي، ليُكمل أصحاب الأرض الدقائق المتبقية بعشرة لاعبين.

وحاول الحارس كاسبر شمايكل مراوغة لينجارد في الدقيقة 98، ليحصل عليها نجم الشياطين الحمر، ويهز شباكه بالهدف الثاني، لتنتهي مباراة ليستر سيتي ضد مان يونايتد بفوز الفريق الضيف بهدفين نظيفين.

الدوري الإنجليزي:

وبعد مباراة ليستر سيتي ضد مان يونايتد اليوم، أنهى الشياطين الحمر الدوري الإنجليزي لكرة القدم في المركز الثالث برصيد 66 نقطة، ليضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي عند 62 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويضمن المشاركة الموسم المقبل في الدوري الأوروبي.

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