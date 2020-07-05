فياريال ضد برشلونة .. البارشا يستعيد نغمة الانتصارات برباعية

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة فياريال ضد برشلونة التي أُقيمت على ملعب “لا سيراميكا”، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم، باستعادة البارشا لنغمة الانتصارات والفوز بنتيجة 4/ 1.

فياريال ضد برشلونة:

وبدأت مباراة فياريال ضد برشلونة بشكل سريع، وأسفر هجوم البارشا المبكر عن تسجيل باو فرانسيسكو توريس لهدف بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الرابعة، قبل أن يسجل جيرارد مورينو التعادل في الدقيقة 14.

واستمر ضغط البارشا وتمكن الأوروغوياني لويس سواريز من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 20 بعد تلقيه تمريرة مميزة من الأرجنتيني ليونيل ميسي، وسيطر الفريق الكتالوني على أحداث المباراة.

ونجح الفرنسي أنطوان غريزمان في تسجيل الهدف الثالث من تمريرة للأرجنتيني ميسي أيضًا عند الدقيقة 45، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة فياريال ضد برشلونة بتقدم الفريق الكتالوني بثلاثية مقابل هدف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الفريق الكتالوني ضغطه ونجح ميسي في هز الشباك عند الدقيقة 69 بعد تمريرة مميزة من سيرجيو روبيرتو، إلا أن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، لتسلل التشيلي أرتورو فيدال.

وأحرز أنسومان فاتي الهدف الرابع في الدقيقة 87، لتنتهي مباراة فياريال ضد برشلونة بتحقيق البارشا لفوز هام بعد سقوطه في فخ التعادل خلال الجولتين الماضيتين.

ترتيب الدوري الإسباني:

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة رصيده إلى 73 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد متصدر المسابقة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال عند 54 نقطة، ليتواجد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، ويفشل في الدخول بالمربع الذهبي المؤهل إلى المشاركة في دوري أبطال أوروبا.