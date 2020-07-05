هدف راموس يحسم مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو التي أُقيمت على ملعب “سان ماميس”، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوز المرينغي بهدف دون رد سجله سيرجيو راموس من ركلة جزاء.

ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو

وبدأت مباراة ريال مدريد ضد أتليتك بلباو بشكل سريع، حيث ضغط المرينغي بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، وأهدر الفرنسي كريم بنزيمة فرصة هز الشباك، قبل أن يحصل ماركو أسينسيو على ركلة حرة تصدى لها الحارس سيمون في الدقيقة 4.

وتألق حارس المرينغي، البلجيكي تيبو كورتوا وأبعد رأسية راؤول جارسيا عند الدقيقة 16، قبل أن يُهدر رودريجو فرصة تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 22، بعد تلقيه عرضية مميزة من أسينسيو، حيث مرت رأسيته أعلى المرمى.

وأطلق ويليامز تسديدة صاروخية في الدقيقة 23 مرت أعلى مرمى كورتوا، قبل أن ينطلق اللاعب ذاته في الدقيقة 41، إلا أن المدافع ميليتاو تألق وحرمه من فرصة خطيرة، وأضاع بنزيمة فرصة، لينتهي الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو بالتعادل السلبي.

مباراة ريال مدريد

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أطلق لوكا مودريتش تسديدة قوية عند الدقيقة 46، ولكن الحارس سيمون أمسكها، وسدد راموس رأسية من كرة عرضية ولكنها مرت فوق العارضة عند الدقيقة 62.

وسقط البرازيلي مارسيلو داخل منطقة الجزاء، ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو واحتسب ركلة جزاء عند الدقيقة 70، بعد تدخل قوي من داني جارسيا، سددها راموس بنجاح عند الدقيقة 73 من أحداث مباراة ريال مدريد اليوم.

وأضاع بنزيمة انفرادًا بالحارس عند الدقيقة 88، ليحرمه من تسجيل الهدف الثاني، لتنتهي المباراة بفوز المرينغي بهدف دون رد ليُعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

ترتيب الدوري الإسباني

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد رصيده إلى 77 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، بعد تحقيقه الفوز السابع على التوالي، وبفارق 7 نقاط عن برشلونة الذي سيخوض مباراة اليوم ضد فياريال، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بلباو عند 48 نقطة، ليتواجد في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.