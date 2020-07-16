فيتوريا يُتابع ظهير النصر المعار

المواطن - مروة نبيل

يسعى المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا لتدعيم مركز الظهير الأيمن في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بلاعب جيد في الموسم الرياضي الجديد.

فيتوريا يُتابع سالم

وطلب فيتوريا من إدارة نادي النصر بعد البحث عن ظهير أيمن بديل لنجم العالمي، سلطان الغنام خلال الفترة الحالية، وذلك بعد مشاهدته للاعب المعار سالم علي.

وأشاد المدرب البرتغالي بالمستوى الذي يُقدمه سالم علي، لاعب الفريق المواليد والمعار إلى صفوف فريق الشعلة في دوري الدرجة الأولى، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

ووجه فيتوريا مواطنه جواو أفونسو بمتابعة سالم علي في المباريات المتبقية من منافات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى المقرر عودته خلال الفترة المقبلة.

وسبق أن أبلغ فيتوريا إدارة نادي النصر بأهمية البحث عن ظهيري جنب سعوديين، من أجل الاستعانة بخدماتهما خلال الموسم المقبل، وفي حال اقتناعه باللاعب سالم علي سيتم الاكتفاء بالبحث عن ظهير أيسر فقط.

النصر في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تحقيق الفوز في 13 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في 3 لقاءات، ونجح في تسجيل 40 هدفًا، واهتزت شباكه 16 مرة فقط، ليكون الأقوى دفاعيًّا هذا الموسم.

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