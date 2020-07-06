فيتوريا يُطالب بخوض 4 مباريات ودية

المواطن - مروة نبيل

طالب البرتغالي روي فيتوريا بخوض الفريق الأول لكرة القدم لعدة مباريات ودية، تحضيرًا لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 4 أغسطس المقبل.

4 مباريات ودية

وشدد فيتوريا على إدارة النصر بضرورة تأمين 4 مباريات ودية خلال فترة الإعداد الحالية، تمهيدًا للمباريات المقبلة والتي سيبدأها بديربي الرياض أمام الهلال، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتلقت إدارة نادي النصر موافقات رسمية من أندية الرائد والفتح والشعلة على إقامة مباريات ودية، ومن المرجح أن يخوض العالمي أولى المواجهات يوم 17 من شهر يوليو الحالي، وذلك وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر استعداداته حاليًا، حيث يسعى فيتوريا لرفع معدلات اللياقية البدنية، كما يُركز على تطبيق العديد من الجوانب الفنية والتكتيكية لتحضير اللاعبين جيدًا لعودة النشاط الرياضي.

النصر في دوري محمد بن سلمان

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بشكل جيد هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تحقيق الفوز في 13 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في 3 لقاءات، ونجح في تسجيل 40 هدفًا، واهتزت شباكه 16 مرة فقط، ليكون الأقوى دفاعيًّا هذا الموسم.