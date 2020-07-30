فيديو.. الحجيج يلهجون بالدعاء على صعيد عرفات

المواطن - الرياض

رفع الحجيج أكف الضراعة ولهجت ألسنتهم بالدعاء على صعيد عرفات، بينما كانوا يؤدون الركن الأعظم من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم وتلبية لدعوة خليل الله إبراهيم.

وكان حجاج بيت الله الحرام توافدوا منذ وقت مبكر إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات اليوم لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا؛ اقتداءً بسنة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والاستماع لخطبة عرفة، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين.



