فيديو.. الملكة إليزابيث تدخل في نوبة ضحك بسبب جندي بريطاني

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

دخلت الملكة إليزابيث في نوبة ضحك قصيرة بسبب رد غير متوقع من جندي بريطاني من سلاح الجو الملكي بشأن التدريبات في فترة الإغلاق، وذلك أثناء متابعتها للجنود في حوار افتراضي عبر الإنترنت.

وأخبر العريف شانواين ستيفنس الملكة أن التدريبات الآن هي عبارة عن دفع السيارة صعودًا ونزولًا في الشارع في محاولة للحفاظ على لياقتهم والتدريب أثناء الإغلاق.

وضحكت الملكة بشكل غير معتاد بعد سماعها لهذا التدريب، وأعربت عن مفاجأتها قائلة: يا لها من طريقة للتدريب، يبدو ذلك عملًا خطيرًا، ثم مازحته قائلة: ربما يتم ترشحيك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، فأجابها العريف: حينها سأضطر لتلبية النداء.

وتحدثت الملكة إلى ممثلين عن الجيش البريطاني والبحرية الملكية وسلاح الجو الملكي، بالإضافة إلى رئيس أركان الدفاع الجنرال السير نيك كارتر، عندما سمعت عن العمل الذي يقومون به في الداخل والخارج مع استمرار أزمة فيروس كورونا.

وانضم ستيفنس من جاميكا إلى سلاح الجو الملكي البريطاني في عام 2011، وتخصص في القنص، وقال إنه توجب عليهم ابتكار طرق إبداعية خاصة لإنجاز التدريبات حتى يكونوا في وضع الاستعداد.

وقال عن مكالمة الفيديو الملكية: لقد كان الأمر غريبًا بعض الشيء، لقد كنت على مقربة من الملكة في مناسبات قليلة جدًا ولكن لم أجر معها محادثة وجهًا لوجه من قبل، وقد بدت مرتاحة للغاية وفي الواقع جعلني ذلك أشعر براحة كبيرة.



