فيديو.. ترامب يصف المحتجين بالنازيين ويردون عليه بإغراق كولومبوس

قام المتظاهرون في بالتيمور بسحب تمثال كريستوفر كولومبوس وأغرقوه في ميناء هيلين دينيش بينتلي في تحدٍ صارخ لرئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بعد أن وصفهم بـ النازيين والإرهابيين، في خطابه بمناسبة يوم الاستقلال في الرابع من يوليو.

وتسربت كراهية ترامب لمتظاهري حياة السود مهمة Black Lives Matter إلى خطابه في الرابع من يوليو في البيت الأبيض، حيث قارنهم بالنازيين والإرهابيين قائلًا: الأبطال الأمريكيون هزموا النازيين، وأخرجوا الفاشيين، وأطاحوا بالشيوعيين، وأنقذوا القيم الأمريكية، وأيدوا المبادئ الأمريكية، وطاردوا الإرهابيين حتى أقاصي الأرض.

ويأتي رد فعل المتظاهرين على خطاب ترامب بعد يوم واحد فقط من التحذير من أن الأشخاص الذين يشوهون أو يضرون التماثيل ستكون عقوبتهم السجن لمدة 10 سنوات على الأقل.

ومع ذلك، استخدمت مجموعة من المتظاهرين الحبال لإسقاط النصب التذكاري وإلقائه في الميناء الداخلي في المدينة.

