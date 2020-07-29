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فيديو طريف.. الأميرة آن تعلم الملكة إليزابيث استخدام تطبيق Zoom
لحظة من وراء كواليس العائلة المالكة البريطانية

فيديو طريف.. الأميرة آن تعلم الملكة إليزابيث استخدام تطبيق Zoom

2020/07/29
الساعة 1:17 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو طريف.. الأميرة آن تعلم الملكة إليزابيث استخدام تطبيق Zoom
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يلجأ معظم الآباء إلى أولادهم لمساعدتهم على التنقل عبر الأدوات التكنولوجية الحديثة، والملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا العظمى، ليست استثناءً.

وكانت الملكة إليزابيث قد ظهرت في أول مكالمة فيديو لها الشهر الماضي أثناء الحديث مع الجنود خارج البلاد، مستخدمة في ذلك تطبيق Zoom لمكالمات الفيديو، وكانت الأميرة آن هي من عملتها كيفية استخدامه.

ويوثق الفيديو الطريف، محاولة الابنة تعليم ملكة بريطانيا استخدام التطبيق، حيث تقول: هل يمكنك رؤية الجميع؟ يجب أن يكون هناك ستة أشخاص على شاشتك الآن.

ويأتي مقطع الفيديو الذي أثار ردود فعل واسعة بعد مشاركته عبر تويتر، كجزء من فيلم وثائقي قادم يحتفل بعيد ميلاد الأميرة آن السبعين في أغسطس المقبل.

الأميرة آن تعلم الملكة إليزابيث استخدام تطبيق Zoom

 

ويُذكر أن الأميرة آن لا تحبذ أبدًا استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ولديها وجهة نظر قوية في هذا الشأن؛ إذ ترى أن هذه الوسائل تغني الأفراد رويدًا رويدًا عن مقابلة بعضهم في الحياة الواقعية.

وفي حين يمتلك العديد من أفراد العائلة المالكة البريطانية حسابات على تويتر، بما في ذلك الأمير تشارلز والأمير ويليام والأمير هاري، إلا أن الأميرة لا تفضل ذلك.

وعلقت على هذه الأمر قائلة: أنا أعرف تمامًا ما هو تويتر، لكنني لن أقترب منه، حتى إذا تم إعطائي المال نظير ذلك.

الأميرة آن تعلم الملكة إليزابيث استخدام تطبيق Zoom

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