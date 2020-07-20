فيديو.. مئات البريطانيين يتظاهرون ضد ارتداء أقنعة الوجه !

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

وصل مئات الأشخاص إلى هايد بارك في وسط لندن؛ للاحتجاج على قرار وجوب ارتداء أقنعة الوجه الطبية التي ستصبح إلزامية في المتاجر ومحلات السوبر ماركت اعتبارًا من يوم الخميس.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: لن أرتدي قناعًا، لن يتم اختباري، وذلك في مسيرة أطلقوا عليها حافظوا على بريطانيا حرة Keep Britain Free بحسب موقع ديلي ميل البريطاني.

لائحة تقويض الحرية:

ويتصدى الاحتجاج لقرار الحكومة الذي يفرض ارتداء الأقنعة في المتاجر اعتبارًا من 24 يوليو، وهو ما وصفه المنظمون بـ لائحة تقويض الحرية.

وكانت حكومة المملكة المتحدة شددت موقفها بشأن ارتداء أقنعة الوجه الطبية في الأماكن العامة، حيث اضطر المواطنون إلى استخدامها في وسائل النقل العام منذ 15 يونيو.

وفرضت الحكومة غرامة 100 إسترليني على من لا يتبع القواعد.

مؤسس الحركة:

وأسس الحركة سيمون دولان، رجل الأعمال البريطاني الذي تبلغ قيمة ثروته نحو 200 مليون جنيه إسترليني، حيث قال: أنا أؤمن بحرية الاختيار للجميع وحماية الحريات الشخصية، إن تصرفات الحكومة تعطل الاقتصاد وتحرم الأطفال من التعليم وتدهس حقوق الإنسان.

وتابع الملياردير الذي يملك شركة جوتا للطيران أن القواعد تكلف الاقتصاد البريطاني 2.5 مليار جنيه إسترليني يوميًا.

وادعى أن هذه الإجراءات غير متناسبة مع الحقوق والحريات الأساسية المحمية بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأضاف: علاوة على ذلك، فإن القرار الإلزامي بارتداء أقنعة الوجه الطبية في كل الأماكن العامة يُعد حاجزًا إضافيًا أمام عودة الناس إلى حياتهم الطبيعية.

واستطرد: لا يتعلق الأمر فقط بالأقنعة، إنه تتعلق بحقوقك وحرياتك وطريقة حياتك التي يتم تغييرها كلها بأمر من الحكومة، لذا نحثكم على الانضمام إلى حافظوا على بريطانيا حرة من أجل التظاهر السلمي للمطالبة باستعادة الحريات.

أهمية ارتداء قناع الوجه:

ومن جهة أخرى، فإن المنظمات الصحية العالمية والدولية تنصح بشدة وتوصي بضرورة ارتداء قناع الوجه؛ لأنه يقلل من انتقال العدوى بحسب تقرير الجمعية الملكية البريطاني.

ويقول الخبراء إن ارتداء أغطية الوجه يمكن أن يوفر خط دفاع إضافي وسط أدلة متزايدة على انتقال فيروس كورونا جوًا.

وتنصح منظمة الصحة العالمية بتغطية الوجه بكمامة تتكون من ثلاث طبقات، ويجب أن تكون الطبقة الخارجية مقاومة للماء، والداخلية ماصة للماء، وتعمل الطبقة الوسطى كفلتر.

ويُذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا وصل إلى 294,792 إصابة ما يجعلها البلد العاشرة على مستوى العالم من حيث معدل الإصابات، وتوفي 45,300 شخص.

وعلى الصعيد العالمي وصل عدد الإصابات إلى 14,667,249 إصابة وتُوفي 609,508 أشخاص بينما تعافى 8,750,582 شخصًا.



