فيديو.. متحدث الصحة ينفي علاقة المعقمات بأمراض القلب ويوجه نصيحة مهمة

المواطن - الرياض

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ما تردد حول خطورة المعقمات وعلاقتها بأمراض القلب مشيرًا إلى دورها المهم في الوقاية من انتقال عدوى كورونا.

فيديو | ما صحة ما يتداول عن المعقمات بأنها خطيرة وتسبب تلف للجلد وأمراض القلب؟#صحيفة_المواطن.

pic.twitter.com/yfVXmzfhMS — صحيفة المواطن (@almowatennet) July 14, 2020

الماء والصابون أول طريقة لتنظيف اليدين

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أكد متحدث الصحة أن الكلام عن خطورة المعقمات أو أنها تسبب تلف الجلد وأمراض القلب فيه الكثير من المبالغة موضحًا أنها من أول الأساليب التي يجب اتباعها للوقاية من كورونا.

وأضاف أن الوسيلة الأساسية لنظافة اليدين هي الماء والصابون مشيرًا إلى أن من يعاني من مشاكل في الجلد يمكنه اللجوء إلى المختصين للحصول على النصيحة حول الاستخدام الأمثل لهذه المعقمات.

حالات التعافي الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة فيما أعلنت عن تعافي (7718) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (177560) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (57960) حالة، من بينها (2230) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (237803) حالات، توفي منهم (2283) حالة.

تراجع الحالات المؤكدة

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن هناك تراجعًا في نسبة الحالات المؤكدة المصابة بكورونا في المملكة بالرغم من زيادة الإصابات حول العالم وتضاعف عدد الحالات المسجلة في العالم خلال الشهر الأخير.

عمليات فحص دقيقة

ولفت العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إلى أن عمليات فحص كورونا في المملكة ذات دقة عالية مشيرًا إلى أن هناك استقرارًا في أعداد الحالات بالمملكة سواء الحالات الحرجة أو الإصابات الجديدة.



