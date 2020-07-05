فيديو وزير السياحة يتجول بشارع الفن: أعدكم بمراقبة الأسعار أولًا بأول

المواطن - حسن عسيري - أبها

زار وزير السياحة، أحمد الخطيب، منطقة عسير، وتجوّل في شارع الفن بأبها، وفي منتزه الحبلة، وتفقد بعض الفنادق للتأكد من جودة الخدمة والالتزام بالأسعار، كما قام بزيارة أحد المقاهي في قرية بني مازن.

في تغطيتي البارح بشارع الفن في #أبها، قابلت وزير السياحة يتمشى في نفس الشارع، الصراحة شدني حرصه ومتابعته الدقيقة.

يقول نتابع الأسعار أول بأول ودعم ولي العهد مستمر لتطوير #السياحة والخدمات

الله يقويهم وديرتنا تستاهل الأفضل دايم❤️🇸🇦#روح_السعودية#تنفس pic.twitter.com/BgcZFZOUoW — سائح تيوب (@sai7org) July 5, 2020

مشكلة ارتفاع الأسعار:

وقال الوزير: “إن ارتفاع الأسعار كان المشكلة التي يواجهها بعض السياح ونعمل على العديد من الحلول”.

وتابع: “قدمنا إلى أبها للاستمتاع بالأجواء الجميلة بالمنطقة حيث الناس بعد فترة الحجر ترغب أن تتنفس وقمنا بتغطية كبيرة للمناطق الجميلة لكي نكتشفها والحمد لله الناس تقبلت هذا الوضع وبدأت تتنقل بين الوجهات التي أعلنا عنها”.

وبيّن أن نسبة الإشغال في الفنادق بالمنطقة تراوحت ما بين 70 إلى 80% من المصطافين وزوار عسير.

وقال الوزير: “مررت على الفنادق للتأكد من الجودة والأسعار حيث كانت بالنسبة للجميع مشكلة يواجهونها وأعدهم بإذن الله بمراقبة الأسعار أولًا بأول”.

وأضاف وزير السياحة: كنت في منتزه الحبلة حيث كانت دراجة الحرارة 20 درجة ظهرًا والجبال خضراء وجميلة، ورأينا شعبًا مضيافًا وأكلًا جميلًا وأسواقًا جميلة، مختتمًا بأن هناك إقبالًا على السياحة في أبها في بداية الموسم السياحي.

وقال: “سنطلق بإذن الله وبتوجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله العديد من المشاريع.. وسيزيد العرض وتنخفض الأسعار، موضحًا أن أهم شيء هو أن تكون تجربة الناس طيبة وتكون الانطلاقة جيدة للمصايف السعودية خلال هذه الفترة ويتعرفون عليها أكثر ويرونها أكثر، فشعب المملكة شعب رائع ونعيش في أمن وأمان ولله الحمد”.

كما قام الوزير بزيارة لأحد المقاهي في قرية بني مازن والذي تقوم عليه عائلة سعودية تقدم جميع الأكلات الشعبية والجلسات الريفية.