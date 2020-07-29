فيلانويفا يعود إلى الدوري التشيلي

المواطن - مروة نبيل

قرر التشيلسي كارلوس فيلانويفا العودة إلى الدوري التشيلي لكرة القدم، بعد رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء نهاية الموسم الرياضي الحالي.

فيلانويفا إلى بالستينو التشيلي

وأعلن نادي بالستينو التشيلي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميًا مع كارلوس فيلانويفا بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد نهاية عقده مع الفيحاء هذا الموسم، ورفضه لتجديده لعام آخر بسبب ظروف أسرية.

وكان نادي الاتحاد قد أنهى تعاقده مع كارلوس بالتراضي في الميركاتو الشتوي الماضي، لينضم النجم التشيلي إلى الفيحاء بعقد يمتد لـ6 أشهر، ويُعيد اكتشاف نفسه بعد تألقه اللافت بالقميص البرتقالي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وانضم صاحب الـ34 عامًا إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في يوليو 2016، ونجح في التتويج معه ببطولتي كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2017/ 2018، وكأس ولي العهد موسم 2016/ 2017.

وتألق النجم التشيلي بشكل لافت في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث خاض 92 مباراة، وساهم في تسجيل 38 هدفًا، حيث نجح في تسجيل 25 هدفًا وصنع 13 هدفًا.



