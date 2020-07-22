قائد القوات البحرية الملكية السعودية يُعوم أول كورفيت من مشروع السروات

المواطن - واس

بحضور قائد القوات البحرية الفريق الركن فھد بن عبدالله الغفيلي, احتفلت القوات البحرية الملكية السعودية بمراسم تعويم السفينة الأولى لمشروع السروات “سفينة جلالة الملك الجبيل” من نوع كورفيت “أفانتي 2200” الذي أقيم عبر بث مباشر بين قيادة القوات البحرية وحوض بناء السفن التابع لشركة نافانتيا بمدينة سان فرناندو بمملكة إسبانيا.

وتتميز سفن مشروع السروات بكونھا تتضمن أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التھديدات الجوية كافة، السطحية وتحت السطحية وكذلك الحروب الإلكترونية التي تفوق بقدراتھا الكثير من سفن بحريات العالم ، وأن سفن مشروع السروات يُعد إضافة جبارة لقدرات القوات البحرية لحماية مقدرات ومصالح الوطن البحرية, بالإضافة إلى تصنيع خمس سفن عسكرية, ويشمل الخدمات التدريبية للأطقم ومشبھات التدريب والخدمات اللوجستية والدعم الفني والإمدادي اللاحق طويل الأجل ، ومن المتوقع وصول ( سفينة جلالة الملك الجبيل) إلى المملكة نھاية عام 2021م ،على أن تسلم السفن الأخرى نھاية عام 2023م.



وقد شارك في حفل التعويم عبرالبث المباشر اللـواء البحري الركن محمد بن عبدالرحمن الغريبي ،والرئيس التنفيـذي المكلـف للشـركة السـعودية للصناعات العسكرية “SAMI” المھندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد ، ونائب الرئيس للتواصـل المؤسسـي والخدمات في الشركة السعودية للصناعات العسكرية “SAMI” وائـل بـن محمـد السـرحان، ومـن موقع الحفل بحوض بناء السفن بمدينة سان فرنانـدو بمملكـة إسـبانيا سعادة الملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في مدريد العقيـد الـركن خالـد بـن صـالح الغفيلـي والعقيد البحري الركن عبدالله بن سـالم الشـھري, بالإضافة إلى شخصـيات أخـرى رفيعـة المسـتوى مـن وزارة الـدفاع الإسـبانية وشركة نافانتيا.

ويأتي مشـروع السـروات نتـاج الشـراكة بـين الشـركة السـعودية للصـناعات العسـكرية ” SAMI” وشـركة نافانتيا الإسبانية، لبناء السفن الخمس لصالح القوات البحرية الملكية السعودية تحقيقاً وتفعيلاً لإعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيـز ولـي العھـد نائـب رئـيس مجلـس الـوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – ، بتوطين 50% مـن إجمـالي الإنفـاق العسـكري بحلـول العـام 2030م ، فـي حـين سيسھم ھذا المشروع في توطين مايصل إلى 60% من القدرات التقنية للمملكـة وتطـوير منظومـة الـدفاع السعودية.

ويُعد ھذا المشروع ھو ثمرة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بـن سـلمان بن عبدالعزيز ولي العھد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى مدريد في أبريل من العام 2018م.



كما سيعمل ھذا المشروع المشترك بين الشركة السـعودية للصـناعات العسـكرية “SAMI” وشـركة نافانتيـا الإسبانية على تنمية الشركات والمؤسسات السعودية ، وذلك من خلال نقل التقنية ، وتوطين جميـع الأعمـال المتعلقة بأنظمة القتال على السفن الحربية ، بما في ذلك تركيبھا على السفن ودمجھا ، ومن ثم تعزيز جاھزية القوات المسلحة السعودية ، إلى جانـب خلـق فـرص عمـل وتـدريب للشـباب السـعودي ، بمـا يرفـع إسـھام المواطنين السعوديين في ھذه الصناعة الحيوية.

وستزود سفينة جلالة الملك الجبيل والسفن الأخرى كافة التابعـة للقـوات البحريـة الملكيـة السـعودية بأول نظام إدارة قتال سعودي “100%” تحت اسـم “حـزمHAZEM ” يتضـمن حقـوق ملكيـة فكريـة “IP” مملوكة للشركة السعودية “سامي نافانتيا” للصناعات البحرية ، ويعد ھذا النظام الأول من نوعه فـي الشـرق الأوسط ، ويجري تطويره كجـزء مـن مھمـة شـركة “سـامي نافانتيـا” ضـمن مشـروع “أفـانتي 2200 ” لتلبيـة المتطلبات القتالية والدفاعية للقوات البحرية الملكية السعودية. ومن المقرر أن يكون تصنيع وبناء الكورفيت الخامس بالكامل بالمملكة العربية السعودية، على أن يجھز نظـام إدارة القتـال السـعودي “حـزم” ويركب على الكورفيت الرابع والخامس داخل المملكة.

وبھذه المناسبة أعرب معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الـركن فھـد بـن عبـدالله الغفيلـي عـن سـعادته بھـذا الإنجـاز المميـز المتمثـل فـي تعـويم أولى السـفن مـن طـراز كورفيـت “أفـانتي 2200”, مضيفاً أن مشروع السروات لبناء السـفن يعد محطـة بـارزة فـي تـاريخ القـوات البحريـة الملكيـة السعودية ، وسيسھم في رفع مستوى جاھزية القوات البحرية الملكية السعودية لتعزيـز الأمـن البحـري فـي المنطقة وحماية المصالح الحيوية والإستراتيجية للمملكة العربية السـعودية.

وثمن معـالي الفريـق الغفيلـي الدعم غير المحدود الذي تحظى بها القوات المسلحة بشكل عام والقوات البحرية على وجه الخصوص مـن قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافـة القـوات العسـكرية, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سـلمان بـن عبـدالعزيز ولـي العھـد نائـب رئـيس مجلـس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبـدالعزيز نائـب وزيـر الـدفاع.



من جھته ، عبر الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للصناعات العسـكرية ” SAMI” المھنـدس وليـد بـن عبدالمجيـد أبوخالـد عـن فخـره بالعلاقـة المتينـة التـي تـربط الشـركة السـعودية للصـناعات العسـكرية “SAMI” بقيادة القوات البحرية الملكية السعودية ، وبالشراكة القيمة التي أثمرت جھودھا عن إطـلاق أول منتج سعودي” 100% ” لإدارة القتال من تطوير شـركة “سـامي نافانتيـا”.

وأوضح أن اسـتلام أول قطعـة بحرية من طراز كورفيت “أفانتي2200″ ومشروع السروات لبنـاء خمـس قطـع بحريـة بشـكل عـام يمثـل الركيزة الأساسية لمنظومة الدفاع السعودية ، وسيعزز من القدرات المحلية تماشيا مع الأھداف المحددة فـي رؤية المملكة” 2030″ ، وأن ھذا الإنجاز سـيؤدي إلـى بنـاء أسـس متينـة للتصـنيع الأصـلي والعمـل علـى تعزيز المحتوى المحلي ، وأضاف أبوخالد أن ھذه الخطوة تأتي فـي إطـار إسـتراتيجية الشـركة السـعودية للصناعات العسكرية نحو دعم تطوير الصناعات العسكرية في المملكة ، وكذلك تعزيـز اسـتقلالية المملكـة الإستراتيجية وجاھزيتھا العسكرية.



وكانت شركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية “سامي نافانتيا” قد وقعـت عقـداً فـي سـبتمبر 2019م مـع شـركة نافانتيـا الإسـبانية ، يقـوم الطرفـان بموجبـه بالتعـاون لتنفيـذ برنـامج خـاص لـدمج أنظمـة قتـال كورفيت ” أفانتي2200″ الخمـس لصـالح القـوات البحريـة الملكيـة السـعودية ، وسـتعمل شـركة “سـامي نافانتيا” بشكل رئيسي على توطين صناعة جميع مايتعلق بأنظمة القتال البحريـة مـن إدارة المشـروعات ، وتركيـب أنظمـة القتـال وفحصـھا ، وھندسـة الـنظم وتصـميمھا، وتطـوير العتـاد والبرمجيـات وفحصـھا ، وتطـوير أنظمـة المحاكـاة ،وخدمـة تقـديم الـدعم طـوال مـدة العمـر الافتراضـي “TLS” ،وكـذلك الـدعم اللوجستي وبرامج التدريب ،بالإضافة إلى تصميم وتركيب ودمج الأنظمة القتالية على متن السفن الخمس.

وكجزء من برنـامج التـدريب علـى رأس العمـل الـذي أطلقتـه شـركة “سـامي نافانتيـا”, يشـارك 11 مھندسـاً ومھندسة سعوديين بالعمل على مشروع السروات لبناء سفن “أفانتي 2200” المشـترك علـى مـدى24 إلـى 36 شھرا .

الجدير بالذكر أنه جرى تطوير نظام “حزم” الخاص بمشروع السروات” أفانتي 2200″ من خـلال نقـل التقنيـة من شركة “نافانتيا”،بإشراف من شركة “سامي نافانتيا ” معلومة التعـويم : وهـوالاحتفـال الثـاني والمهـم في تـاريخ السـفينة، حيـث تظهـرالسـفينة بشـكلها النهـائي تقريباً وسـتلامس خلالـه المـاء للمـرة الأولى وعادة يكون من خلاله إعلان اسم السفينة الذي اعتمد.



