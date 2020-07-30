قرار جديد بشأن عودة الجماهير لـ مباريات الدوري الإنجليزي

ذكر نيجيل هادلستون، وزير الرياضة البريطاني، أن الجماهير ستعود لمباريات الدوري الإنجليزي موسم 2020/ 2021 بصورة جزئية خلال الفترة المقبلة.
وكانت الجماهير غابت عن باقي مباريات الدوري الإنجليزي بعد استئناف موسم 2019/ 2020 كإجراء احترازي بسبب انتشار فيروس كورونا المُستجد.
وأكد وزير الرياضة البريطاني أن الجماهير ستعود لمباريات البريميرليج، بصورة جزئية بالأول من أكتوبر المقبل.
جدير بالذكر أن مباراة الدرع الخيرية بين ليفربول والفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي من آرسنال وتشيلسي ستُقام يوم 29 أغسطس المقبل.
وكانت رابطة الدوري الإنجليزي كشفت عن موعد انطلاق الموسم الجديد 2020/ 2021 في البريميرليج خلال الفترة المقبلة.
وسيبدأ الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد يوم 12 سبتمبر المقبل، وسيُختتم الموسم يوم 23 مايو المقبل.
وفي وقت سابق، نشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي عبر “تويتر”، صورة مُعبرة عن عدد بطولات الفريق، وذلك بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي عقب نهاية مباراة ليفربول ضد تشيلسي.
رد فعل ليفربول بعد التتويج بـ الدوري الإنجليزي:
وكتب حساب ليفربول على الصورة بعد نهاية مباراة ليفربول ضد تشيلسي: “الآن نحن نملك 48 بطولة”.
وبعد الفوز في مباراة ليفربول ضد تشيلسي، مع نيل لقب البريميرليج رسميًّا أصبح ليفربول مُتوجًا بالدوري الإنجليزي في 19 مناسبة، وحصد لقب دوري أبطال أوروبا في ست مناسبات، ولقب كأس العالم للأندية مرة واحدة، ولقب السوبر الأوروبي في أربع مناسبات، ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي في سبع مناسبات، ولقب كأس الرابطة للمحترفين ثماني مرات، ولقب الدوري الأوروبي في ثلاث مناسبات ليُصبح المجموع بالكامل 48 بطولة.
وكانت مباراة ليفربول ضد تشيلسي أُقيمت الأربعاء 22 يوليو الجاري على ملعب الأنفيلد معقل فريق ليفربول، حيث سجل للريدز كل من “الغيني نابي كيتا، الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، الهولندي جورجينيو فينالدوم، البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، الإنجليزي أليكس تشامبرلين”، بينما سجل لـ تشيلسي الثلاثي ” الفرنسي أوليفيه جيرو والأمريكي كريستيان بوليسيتش والإنجليزي تامي أبراهام”.
وقبل إقامة مباراة ليفربول ضد تشيلسي، حرص لاعبو البلوز على الوقوف في ممر شرفي للاعبي ليفربول، كما فعل مانشستر سيتي من قبل.
قمة الدوري الإنجليزي بدون جماهير:
وكانت مباراة ليفربول ضد تشيلسي أُقيمت في أجواء هادئة، حيث لم يحضر الجمهور إلى الملعب، وذلك كإجراء احترازي نتيجة انتشار فيروس كورونا المُستجد.