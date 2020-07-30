قرار جديد بشأن عودة الجماهير لـ مباريات الدوري الإنجليزي

رد فعل ليفربول بعد التتويج بـ الدوري الإنجليزي:

وكتب حساب ليفربول على الصورة بعد نهاية مباراة ليفربول ضد تشيلسي: “الآن نحن نملك 48 بطولة”.

وبعد الفوز في مباراة ليفربول ضد تشيلسي، مع نيل لقب البريميرليج رسميًّا أصبح ليفربول مُتوجًا بالدوري الإنجليزي في 19 مناسبة، وحصد لقب دوري أبطال أوروبا في ست مناسبات، ولقب كأس العالم للأندية مرة واحدة، ولقب السوبر الأوروبي في أربع مناسبات، ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي في سبع مناسبات، ولقب كأس الرابطة للمحترفين ثماني مرات، ولقب الدوري الأوروبي في ثلاث مناسبات ليُصبح المجموع بالكامل 48 بطولة.

وكانت مباراة ليفربول ضد تشيلسي أُقيمت الأربعاء 22 يوليو الجاري على ملعب الأنفيلد معقل فريق ليفربول، حيث سجل للريدز كل من “الغيني نابي كيتا، الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، الهولندي جورجينيو فينالدوم، البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، الإنجليزي أليكس تشامبرلين”، بينما سجل لـ تشيلسي الثلاثي ” الفرنسي أوليفيه جيرو والأمريكي كريستيان بوليسيتش والإنجليزي تامي أبراهام”.

وقبل إقامة مباراة ليفربول ضد تشيلسي، حرص لاعبو البلوز على الوقوف في ممر شرفي للاعبي ليفربول، كما فعل مانشستر سيتي من قبل.

قمة الدوري الإنجليزي بدون جماهير:

وكانت مباراة ليفربول ضد تشيلسي أُقيمت في أجواء هادئة، حيث لم يحضر الجمهور إلى الملعب، وذلك كإجراء احترازي نتيجة انتشار فيروس كورونا المُستجد.