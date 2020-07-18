قصة مصابة كورونا منعت نقل العدوى لـ7 من أفراد أسرتها

المواطن - الرياض

في الوقت الذي يهمل فيه البعض اتباع البروتوكولات الوقائية ويتجاهل التباعد الاجتماعي، هناك الكثير من المواطنين والمقيمين الذين ضربوا أروع أمثلة الوعي والتقيد بالتعليمات، خاصة إذا ثبت أنهم من مصابي كورونا.

ونشرت الصحة قصة مصابة بفيروس كورونا إلا أنها تمكنت من حماية 7 من أفراد أسرتها من انتقال العدوى إليهم بعدما تقيدت بالبروتوكلات الوقائية والإجراءات الصادرة عن الجهات المختصة.

حالات التعافي الجديدة

وكانت وزارة الصحة كشفت اليوم عن تعافي (3057) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (194218) حالة.



عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حالياً في المملكة إلى (51751) حالة من بينها (2182) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (248416) حالة توفي منهم (2447) حالة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

تراجع الحالات المؤكدة

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن هناك تراجعًا في نسبة الحالات المؤكدة المصابة بكورونا في المملكة بالرغم من زيادة الإصابات حول العالم وتضاعف عدد الحالات المسجلة في العالم خلال الشهر الأخير.

عمليات فحص دقيقة

ولفت العبدالعالي في تصريحات سابقة إلى أن عمليات فحص كورونا في المملكة ذات دقة عالية مشيرًا إلى أن هناك استقرار في أعداد الحالات بالمملكة سواء الحالات الحرجة أو الإصابات الجديدة.



