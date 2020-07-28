كاريلو والمعيوف ينعشان مران الهلال

المواطن - مروة نبيل

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، مساء أمس الاثنين، عودة البيروفي أندريه كاريلو وحارس المرمى عبدالله المعيوف.

كاريلو والمعيوف في التدريبات:

وأجرى الهلال مرانًا اعتياديًّا على الملعب الرئيسي في مقر النادي، بحضور رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل، وذلك استعدادًا لوديتي الشعلة والرياض، مساء الثلاثاء.

وعمد الجهاز الفني بقيادة رازفان لوشيسكو في بداية مران الهلال إلى تطبيق تدريبات لياقية، قبل أن ينفذ عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية، واختتم الحصة التدريبية بمناورة على جزء من الملعب بمشاركة كاريلو والمعيوف.

ومن المتوقع أن يُشارك كاريلو والمعيوف في وديات الهلال استعدادًا لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خاصة أن النجم البيروفي خاض برنامجًا تأهيليًّا مكثفًا خلال الفترة الماضية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال في دوري محمد بن سلمان:

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم معسكرًا في مقر نادي الهلال، ويحرص المدرب الروماني رازفان لوشيسكو على رفع لياقة اللاعبين والتركيز على الجانب الخططي، استعدادًا لعودة النشاط، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينفرد نادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، وذلك قبل 8 جولات على نهاية البطولة المحلية هذا الموسم.

وتمكن الأزرق من تحقيق الفوز 15 مرة وتعادل في 6 مباريات وخسارة مواجهة واحدة، ونجح في إحراز 52 هدفًا ليكون الأقوى هجوميًّا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، فيما اهتزت شباكه 19 مرة.



