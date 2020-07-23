كاسيميرو الأكثر استخلاصًا للكرة في الدوري الإسباني

المواطن - مروة نبيل

تألق البرازيلي الدولي كاسيميرو بشكل لافت مع ريال مدريد في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، ليحقق رقماً مميزاً في الليغا.

كاسيميرو الأكثر استخلاصًا

وأكد نادي ريال مدريد، اليوم الخميس، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم كاسيميرو، هو أكثر لاعب في الدوري الإسباني الممتاز نجح باستخلاص الكرة من الخصوم على مدار المسابقة.

وأشار موقع ريال مدريد الرسمي إلى أن كاسيميرو اختتم مسابقة الدوري الإسباني وهو الأكثر افتكاكًا للكرة برصيد 294 مرة، يليه ميكيل ميرينو لاعب ريال سوسيداد (289 مرة)، ثم بيرفيس إستوبينان لاعب أوساسونا (275 مرة) وإدريسو بابا لاعب ريال مايوركا (248 مرة).

كاسيميرو مع ريال مدريد

ولعب كاسيميرو 35 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم محققًا متوسط 8.4 كعدد مرات الاستحواذ على الكرة في المباراة الواحدة.

وساهم كاسيميرو أيضًا في الجانب الهجومي بشكل مميز، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف، بالإضافة إلى تقديم تمريرة واحدة حاسمة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في التتويج بلقب الدوري الإسباني رسميًا بعد فوزه على فياريال بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ34، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).



