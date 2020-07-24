لاتسيو في الدوري الإيطالي.. عودة الانتصارات وصدارة الهدافين

المواطن - مروة نبيل

استعاد لاتسيو نغمة الانتصارات في منافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بالفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي كالياري بهدفين مقابل هدف.

لاتسيو يستعيد بريقه

وتراجع أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو خلال المباريات الأخيرة في الدوري الإيطالي الممتاز، حيث إنه حقق نقطة واحدة في مبارياته الخمس الماضية، قبل أن ينتفض ويفوز على كالياري.

ولعب لاتسيو ضد كالياري بالأمس على ملعب “أوليمبيكو”، في ختام الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتمكن من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 72 نقطة، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الكالتشيو.

ويعود آخر فوز حققه لاتسيو من قبل إلى 30 من شهر يونيو الماضي، حينما فاز على تورينو بهدفين مقابل هدف، ثم سقط بثلاثية نظيفة ضد ميلان، وهُزم أمام يوفنتوس وليتشي وساسولو بنتيجة 2/1، وتعادل سلبيًا مع أودينيزي.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو لمواصلة التألق خلال الجولات المتبقية من الدوري الإيطالي أملًا في تعثر المنافسين والتقدم في جدول الترتيب، حيث يحتل أتلانتا المركز الثاني بـ74 نقطة، وبفارق نقطة عن الإنتر.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

وشهدت مباراة كالياري تألقًا لافتًا من تشيرو إيموبيلي الذي واصل هوايته في هز الشباك، وسجل هدف الفوز في الدقيقة 60، ليمنح فريقه 3 نقاط هامة، وينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 31 هدفًا.

ويحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 30 هدفًا، وستشهد المباريات المتبقية منافسة قوية بينه وبين مهاجم لاتسيو إيموبيلي، حيث يرغب كل منهما لحصد لقب هداف الموسم الرياضي الحالي.

وغاب كريستيانو رونالدو عن التهديف في مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي بالأمس، والتي انتهت بهزيمة فريقه بهدفين مقابل هدف، ليترك صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي لكرة القدم للنجم إيموبيلي.

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