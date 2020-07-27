لاعبو التعاون يجرون فحص كورونا للمرة الثانية

المواطن - مروة نبيل

أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون فحصًا وقائيًّا عن فيروس كورونا المستجد للمرة الثانية، اليوم الاثنين، استعدادًا لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع أغسطس المقبل.

فحص كورونا للاعبي التعاون:

وأشار حساب التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن جميع لاعبي الفريق الأول ومنسوبي الأجهزة الإدارية والفنية والطبية خضعوا لفحص كورونا اليوم، من أجل الاطمئنان على سلامتهم جميعًا، قبل استئناف النشاط.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون استعداداته لاستئناف النشاط الرياضي، وخاض العديد من المباريات الودية خلال الفترة الماضية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

التعاون في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز السادس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفيصلي صاحب المركز الخامس، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

وتمكن سكري القصيم من تحقيق الفوز في 9 مباريات والتعادل في 5 لقاءات والخسارة في 8 مواجهات، ونجح في تسجيل 29 هدفًا، واهتزت شباكه 27 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



