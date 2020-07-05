لاعبو التعاون يجرون فحوصات كورونا قبل استئناف الموسم

المواطن - محمد سمعه

أجرى نجوم الفريق الكروي الأول بنادي التعاون اليوم الأحد، فحوصات فيروس كورونا وذلك قبل العودة لمباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

وتقرر أن يلعب التعاون مباريات ودية أمام “الهلال، الحزم، الفيحاء، الجبلين” وذلك من أجل الاستعداد لاستئناف المباريات.

ولم يتواجد الكاميروني لياندر تاوامبا في فحوصات كورونا اليوم، مما يُثير الشك حول مصيره مع سكري القصيم، خلال الفترة المقبلة.

وكان لياندر تاوامبا، غاب عن تدريبات فريقه لليوم الرابع على التوالي وذلك خلال الفترة الأخيرة.

الهلال يُراقب تاوامبا

وقد يكون الفريق الأقرب لضم تاوامبا، بعد رحيله عن التعاون هو نادي الهلال، خاصة أن الأزرق يبحث عن ضم مهاجم في الميركاتو الصيفي، ليكون بديلًا للاعب السوري عمر خربين.

خربين يستعد للرحيل

وبسبب انخفاض مستوى خربين، مؤخرًا فإن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو يبحث عن ضم مهاجم بديل له، مع سعيه إلى خلق منافسة مع الفرنسي بافيتيمبي غوميز، واللاعب صالح الشهري.

ويملك تاوامبا، كافة المؤهلات التي تؤهله للعب مع الهلال، حيث يملك القوة البدنية والطول المناسب، مع قدرته على استغلال أنصاف الفرص لإحراز الأهداف منها.

وكان تاوامبا، تُوج مع التعاون بلقب كأس الملك في مايو من عام 2019 على حساب نادي الاتحاد، كما شارك مع الفريق في مباراة كأس السوبر السعودي ضد النصر في الرابع من يناير الماضي.

وفي سياق آخر، حدد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال، لاعبه المفضل وذلك لتدعيم الصفوف الدفاعية للفريق الهلالي في الموسم الجديد.

واختار لوشيسكو، عودة المدافع الشاب متعب المفرج إلى صفوف الهلال مع بداية موسم 2020-2021، وذلك بعد انتهاء إعارته مع الشباب وفقًا لـ “الرياضية”.

وفي وقت سابق، طلب نادي الشباب مؤخرًا، من الهلال شراء المدافع متعب المفرج من الأزرق بصورة نهائية، وذلك بعد انتقاله مؤخرًا للفريق الشبابي على سبيل الإعارة من الهلال.

ووفقًا لتقارير صحافية فإن الليث لن يتنازل عن شراء متعب المفرج من الفريق الهلالي؛ وذلك من أجل تدعيم صفوفه الدفاعية بمدافع شاب.

وقد يرفض الهلال التفريط في متعب المفرج نهائيًا لمصلحة الشباب، خاصة أن الفريق الهلالي يبحث خلال الميركاتو الصيفي عن ضم مدافع جيد للخط الخلفي مع وجود الكوري الجنوبي هيون سو وعلي البليهي.

ويطمح المدرب الروماني رازفان لوشيسكو كذلك في الدفع بمتعب المفرج في الموسم المقبل، خاصة مع وجود نية لديه لتعزيز صفوف الفريق الكروي الأول باللاعبين الشباب مع أصحاب الخبرات من أجل صنع مزيجٍ يُفيد الفريق الهلالي عند المنافسة على البطولات في الفترة المقبلة.