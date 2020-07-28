لاعبو النصر والهلال لا يهدرون ركلات الجزاء في الديربي

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير ديربي الرياض بين النصر والهلال المقرر إقامته بعد استئناف بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل.

ركلات الجزاء في الديربي

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن ركلات الجزاء في ديربي الرياض بين النصر والهلال خلال 23 مواجهة جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتم احتساب 6 ركلات جزاء لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ونجح في تحويلها جميعًا إلى أهداف، فيما شهد ديربي الرياض في الدوري السعودي للمحترفين اكتساب 3 ركلات جزاء لصالح الهلال وسجلها جميعًا أيضًا.

النصر والهلال

وسيُقام ديربي الرياض بين النصر والهلال ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 5 من شهر أغسطس المقبل، وسط طموحات من الفريقين بتحقيق الفوز والاقتراب من الصدارة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في لقاء واحد.

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في 3 لقاءات.



