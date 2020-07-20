لجنة الاحتراف تكشف تفاصيل قضية التعاون والاتحاد والسواط

المواطن - محمد سمعه

سلط معيض الشهري رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الضوء على أزمة اللاعب عبدالمجيد السواط بين ناديي التعاون والاتحاد.

وكان التعاون قرر تفعيل بند تجديد عقد السواط لمدة موسم واحد، على الرغم من انتقاله الرسمي لنادي الاتحاد في يناير 2020.

وتحدث الشهري عن الأمر لـ برنامج “الحصاد الرياضي” قائلًا: “لجنة الاحتراف تختص باعتماد العقود التي تُرسل إليها في الوقت المحدد طالما استوفى كافة الشروط”.

التعاون استوفى شروط التجديد لـ السواط

وتابع الشهري: “التعاون كان استوفى كافة الشروط، حول تفعيل بند السواط، ولكن عندما رفض الاتحاد الأمر وقدم عقود تعاقده مع اللاعب، أصبح الأمر حاليًا يخص غرفة فض المنازعات”.

وفي وقت سابق، علّق القانوني أحمد الأمير الباحث في لوائح الفيفا على تفعيل نادي التعاون بند تجديد عقد اللاعب عبدالمجيد السواط لمدة موسم على الرغم من انتقاله لـ الاتحاد في يناير 2020، بعد دخوله الفترة الحرة.

وكتب أحمد الأمير عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “تصديق لجنة الاحتراف على عقود اللاعبين، إجراء روتيني، يعني فقط الإشعار والتنويه”.

وأضاف الأمير أن لجنة الاحتراف، ليس من تخصصها تفعيل العقد أو النظر في النزاعات بين الأندية، مضيفًا أن هذا الأمر يخص غرفة فض المنازعات.

وفي وقت سابق، أثار تواجد عبدالمجيد السواط في معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المقام حاليًّا في أبها، حالة من الجدل خاصة أنه غاب عن تدريبات التعاون خلال الفترة الماضية.

رد الاتحاد على أزمة السواط والتعاون

وكشف المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد أحمد صادق دياب سبب تواجد السواط في معسكر العميد، وقال: “اللاعب لم يتمرن مع الفريق هو فقط دخل زيارة ودية لزملائه لأنه عندما وقع مع الاتحاد لم يتحدث معهم”.

وأضاف خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “نرحب بقرار لجنة الاحتراف ونحن نتبع الاتحاد السعودي فيما يصدره من قرارات واللاعب سيكون اتحاديًّا بالموسم المقبل، ولا نمانع استمراره مع التعاون حتى نهاية الموسم الحالي”.



