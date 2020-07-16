لماذا لم يُخترق حساب دونالد ترامب عبر تويتر؟

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تعرض موقع التدوينات القصيرة، تويتر، إلى واحدة من أكبر عمليات الاختراق لوسائل التواصل الاجتماعي في التاريخ، وكان من أبرز من تعرض لذلك المرشح الرئاسي جو بايدن المنافس لـ دونالد ترامب، وباراك أوباما الذي لا يخفي انتقاده الشديد لقرارات ترامب.

ولفت العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن أغلب الحسابات المتضررة تعود لأشخاص معارضين لترامب، من مغني الراب كاني ويست الذي أعرب عن نيته الترشح للسباق الرئاسي إلى إلون موسك الذي دعم ويست، وتساءلوا لماذا لم يتم اختراق حساب دونالد ترامب وهو الهدف الأكثر بروزًا؟

المشاهير المتضررون ومواقفهم من ترامب:

1- جو بايدن:

المرشح الرئيسي للولايات المتحدة، وجه انتقادات عارمة لسوء إدارة ترامب، وقال إنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة في العديد من الأمور وخذل الشعب الأمريكي.

2- باراك أوباما:

وجه كل من الرئيس الحالي والسابق انتقادات إلى بعضهما البعض، وقال أوباما الذي يمتلك الحساب الأكثر شعبية على تويتر بأكثر من 120 مليون متابع، إن ترامب يعيث الفوضى في كل مكان وأنه طفل صغير يتولى قيادة الولايات المتحدة.

3- كاني ويست:

وأكد مغني الراب الأميركي أنه لم يعد يدعم الرئيس ترامب، بعد أن كان من أبرز مناصريه.

4- إلون موسك:

أعلن موسك دعمه لـ كاني ويست، كما أنه انتقد بعضًا من قرارات ترامب مثل تمديد تجميد تأشيرات العمل حتى 31 ديسمبر، حيث قال: أنا لا أتفق أبدا مع هذا الإجراء، إدخال تعديلات على التأشيرة أمر منطقي، لكن هذا الإجراء كبير جدًا.

5- كيم كارداشيان:

زوجة كاني ويست أعلنت دعمها له ضد ترامب، وكانت قد وجهت انتقادًا قاسيًا له قالت فيه: أي شخص بإمكانه أن يحكم الولايات المتحدة الأمريكية أفضل من دونالد ترامب، حتى ابنتي الصغيرة قادرة على حكم أمريكا أفضل منه.

6- مايك بلومبرغ:

وجه بلومبرغ وترامب إهانات غير مسبوقة لبعضهما، ووصف الرئيس الحالي بلومبرغ بأنه ميني مايك نظرًا لقصر قامته، وأطلق بلومبرغ بدوره لقب مهرج الكرنفال على ترامب، مؤكدًا على أنه غبي ومنعدم الكفاءة.

7- بيل جيتس:

انتقد جيتس قرار ترامب بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية قائلًا إنه قرار خطير وغير منطقي.

8- جيف بيزوس:

وكانت شركة أمازون المملوكة لـ جيف بيزوس، أعلنت أنها تريد عزل ترامب ووزير الدفاع مارك إسبر؛ وذلك في ظل استمرار غضب الشركة لعدم منحها صفقة مع وزارة الدفاع لتولي مشروع بعقد قيمته عشرة مليارات دولار، وإرسائها لصالح شركة مايكروسوفت.

9- وارن بافت:

تحدى المستثمر الأميركي وارن بافيت دونالد ترامب للإعلان عن عوائد الضرائب الخاصة به، وهاجم سياساته في أكثر من مناسبة، كما انتقد تصريحات ترامب بشأن تقديم تضحيات لبلاده من خلال العمل الجاد، متسائلا: كيف تقف أمام زوجين فقدا ابنًا في الحرب ثم تتحدث عن التضحيات التي قمت بها من خلال بناء مجموعة من المباني؟

لماذا لم يتأثر حساب ترامب؟

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إنه من الممكن أن شركة تويتر تفرض قيودًا إضافية على حسابات قادة العالم وهو ما يجعل من المستحيل على معظم موظفيها الداخليين الوصول إليها، حيث يُشتبه أن هناك موظفين داخليين تعاونوا في حدوث الاحتراق الأكبر من نوعه.

ومن بين الحسابات الأخرى التي تم اختراقها، حساب آبل، أوبر، كاش آب، فلويد مايويذر جونيور، وألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، ويز خليفة

تداعيات الاختراق:

وقال بعض الخبراء إن الحادث أثار تساؤلات حول الأمن السيبراني على تويتر، بعد أن وقع عدد كبير من الضحايا لعملية الاختراق؛ وهو ما أدى إلى هبوط أسهم تويتر بنسبة 4% في التعاملات الإلكترونية في وول ستريت بعد إغلاق جلسة التداولات.

وتمكن المخترقون من جمع مبلغ يُقدر بـ 100 ألف دولار، بعد أن طلبوا من المستخدمين عبر الحسابات المخترقة بإرسال مبالغ مالية بعملة البيتكوين خلال 30 دقيقة على أن يعيدوها لهم مضاعفة.



