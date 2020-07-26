لوشيسكو يركز على التكتيك والجمل الفنية

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الاعتيادية، مساء اليوم الأحد، وسط متابعة من رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل.

تدريبات الهلال:

وركز الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو في الحصة التدريبية، اليوم، على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث انطلق المران بتدريبات لياقية ثم تطبيقات تكتيكية متنوعة، قبل أن يختتم التدريب بمناورة فنية في وسط الملعب.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء يوم غد الاثنين، مرانًا اعتياديًّا في مقر النادي، في إطار استعداداته لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال في دوري محمد بن سلمان:

وينفرد نادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، وذلك قبل 8 جولات على نهاية البطولة المحلية هذا الموسم.

وتمكن الأزرق من تحقيق الفوز 15 مرة وتعادل في 6 مباريات وخسارة مواجهة واحدة، ونجح في إحراز 52 هدفًا ليكون الأقوى هجوميًّا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، فيما اهتزت شباكه 19 مرة.



