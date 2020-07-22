لوشيسكو يمنح لاعبي الهلال راحة يومين

المواطن - مروة نبيل

منح المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال راحة عن أداء التدريبات الجماعية لمدة يومين.

نادي الهلال:

وأشار حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن لوشيسكو قرر منح الفريق الأول لكرة القدم راحة يومي الخميس والجمعة، نظير المجهود الذي بذلوه خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يعاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الاعتيادية في مقر النادي، مساء يوم السبت المقبل، استعدادًا لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل.

ولعب الزعيم ضد الفيحاء وديًّا، مساء الأربعاء، على ملعب نادي الهلال، وانتهت المباراة بفوز الأزرق بثلاثة أهداف دون رد، سجلها بافيتيمبي غوميز، سيباستيان جيوفينكو وسالم الدوسري، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال في دوري محمد بن سلمان:

وينفرد نادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، وذلك قبل 8 جولات على نهاية البطولة المحلية هذا الموسم.

وتمكن الأزرق من تحقيق الفوز 15 مرة وتعادل في 6 مباريات وخسارة مواجهة واحدة، ونجح في إحراز 52 هدفًا ليكون الأقوى هجوميًّا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، فيما اهتزت شباكه 19 مرة.



